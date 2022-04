250 İranlı Milletvekilinin Nükleer Müzakerelere Dair Ortak Bildirisi

Bugün 10 Mart tarihinde İran İslami Şura Meclisinde toplantının sona ermesinin ardından nükleer müzakerelere dair 250’yi aşkın Milletvekili tarafından imzalanan bir bildiri İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye hitaben okundu.



Söz konusu bildiride İranlı Milletvekilleri Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı başta olmak üzere yaptırımların kaldırılması yönünde çabalayan tüm yetkililerden İran halkının çıkarları doğrultusunda tek taraflı yaptırımların kaldırılması için çaba gösterdiklerinden ötürü teşekkür etti.



250’yi aşkın Milletvekilinin imzaladığı bildirideki yazılan başlıklar şöyle:



“Önceki müzakerelerden elde edilen deneyimler ABD ve müzakere taraflarının gerekli garantiler vermek istememesinin uygulama aşamasında ülkenin milli çıkarlarını temin etmemekle beraber ABD’nin KOEP’ten çıkasından ötürü milli çıkarlara zarar verdiğini ve anlaşmanın yenilgiye uğramasına sebep olduğunu gösterdi.

Dolayısıyla yeni müzakerelerde ABD’nin KOEP anlaşmasından çıkmayacağına dair yasal bir garanti sunması söz konusu garantinin tamamen yasal ve resmi olarak ABD kongresi gibi bu ülkenin karar alıcı yetkin kurumlarında onaylanması gerekiyor.



Müzakerelerdeki önemli koşullardan biri anlaşmadan sonra hiçbir tehdidin söz konusu olmamasıdır dolayısıyla Snapback mekanizması resmen tehdidin varlığını koruyarak müzakerenin yenilgiye uğraması anlamına gelmekte. Bu yüzden taraflardan ABD’nin KOEP’e geri dönmesi durumunda Snapback mekanizmasının farklı bahanelerle uygulanmayacağına dair gerekli garantilerin alınması gerekir.



Ne yazık ki müzakereler esnasında ABD İranlı şahıslar ve kurumlara karşı yeni yaptırımlar uyguladı. Bu mesele ABD’nin müzakerelerdeki zarar verici niyetinin bir göstergesidir. Dolayısıyla müzakerelerde muhakkak yeni yaptırımların yasaklanacağı ve kaldırılan yaptırımların tekrar uygulanmayacağının muhakkak tasvip edilmesi gerekmektedir.



İran İslam Cumhuriyeti’nin petrol satışı ve bloke edilmiş kaynaklar başta olmak üzere finansal aktarımları her hangi bir ülkeden gerçekleşmesi bu ülkenin hakkıdır ve müzakere tarafları olan ülkelerin bu yoldaki engelleri ortadan kaldırmaları ve bu doğrultuda döviz alışverişi ve İran İslam Cumhuriyetinde yatırımcı alımı konusunda her türlü engelin oluşturulmasının yasak olduğunu kabul etmesi gerekir.



ABD Başkanı’nın açıklamaları başta olmak üzere bu ülke yetkilileri tarafından yapılan sözlü vaatleri garanti sayılmaz.”



İslami Şura Meclisi Milletvekilleri bildirinin sonunda hükumeti destekleyip müzakereleri yakından takip ettiklerini belirtti.



Bildiride İslami Şura Meclisinin kanunlar, İran Devletinin kırmızı çizgileri ve milletin çıkarları doğrultusunda olan her türlü anlaşmayı destekleyeceği yer alıyor.









