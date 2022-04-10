ABD Yaptırımların Kaldırılması Konusunda Müzakerelerin Dışında Yeni Şartlar Belirliyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen bir oturumda Viyana görüşmelerine ilişkin “Yaptırımların kaldırılmasını takip ediyoruz ancak bunu muktedir ve sarsılmaz bir şekilde yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Reisi Viyana’ya odaklı bir görüşün olmaması gerektiğini vurgu yapıyor.” ifadelerini kullandı.
Emir Abdullahiyan açıklamasının devamında “Biz 3 Avrupalı ülkeyle teknik konularda bazı sonuçlara vardık.” dedi.
İranlı yetkili açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Biz hem savaşa hem de tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu ilan ettik. Ukrayna meselesinin çözüm yolunu savaşta değil siyasi çözümde görüyoruz. Moskova ziyaretimde, Viyana müzakerelerinde kırmızı çizgilerimiz riayet edildiği ve anlaşmaya vardığımız takdirde Rus tarafın hiçbir engel oluşturmamasına dair anlaştık.”
Emir Abdullahiyan “ABD geçtiğimiz 2, 3 hafta boyunca nükleer anlaşmanın bazı maddeleriyle çelişen aşırı isteklerini açıkladı. Onlar yaptırımların kaldırılması konusunda müzakerelerin dışında yeni şartlar belirlemeye ilgi gösteriyor. İran kırmızı çizgilerinden taviz vermiyor, vermeyecek de.” ifadelerine yer verdi.
İran Dışişleri Bakanı “ABD ile doğrudan müzakerelerde İran hiçbir fayda görmedi. Onlar yine doğrudan müzakerelerin gerçekleşmesi için defalarca ısrar etti. Biz ABD’nin bu müzakere ısrarına yanıt olarak eğer iyi niyet sahibiyseniz uygulamalı eylemlerden bir veya ikisini hayata geçirin dedik.” açıklamasında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı açıklamasının sonunda diplomasi yolunun açık olduğunu belirterek Avrupalı 3 ülke, Çin ve Rusya’nın da ABD’nin aşırı isteklerini eleştirdiklerini belirtti.
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Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ABD’li tarafların müzakerelerin dışında anlaşma maddeleriyle çelişen yeni şartlar öne sürdüğünü belirterek İran’ın kırmızı çizgilerinden asla taviz vermeyeceğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen bir oturumda Viyana görüşmelerine ilişkin “Yaptırımların kaldırılmasını takip ediyoruz ancak bunu muktedir ve sarsılmaz bir şekilde yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Reisi Viyana’ya odaklı bir görüşün olmaması gerektiğini vurgu yapıyor.” ifadelerini kullandı.
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