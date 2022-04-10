İran Ekonomisinin Yaptırımlardan Daha Az Etkilenmesi İçin Meclise Program Gönderdik

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı geçtiğimiz 4 yıl boyunca ilk defa İran Ekonomi Bakanlığının yaptırımların İran’ın ekonomisi üzerine etkisini azaltmak için İslami Şura Meclisine bir program gönderildiğini bildirdi.



Seyyid İhsan Handuzi Cumartesi gecesi Twitter hesabından “Yaptırımların kaldırılması yönündeki diplomatik çabalar, ekonominin yaptırımlardan etkilenme seviyesini düşürmeyi düşünmeyeceğimiz anlamına gelmez. Ekonomi Bakanlığı geçtiğimiz 4 yıl boyunca ilk defa ‘Yaptırımların İran ekonomisi üzerine etkisini azaltma programı’nı hazırlayıp İslami Şura Meclisine takdim etti.” ifadelerini kullandı.



Handuzi Twitter hesabından hazırlanan programla beraber İslami Şura Meclisine gönderilen açıklama mektubunu da paylaştı.







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