Nükleer Anlaşma Yapılmadığı Sürece Bilgilerimize Erişimleri Olmayacak

İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Behruz Kemalvendi el-Alem ile yaptığı özel röportajda bazı nükleer tesislerin Kerec Tesa merkezinden Natanz’a aktarılmasına ilişkin “Santrifüj makinelerinin gelişimi ve üretimi, tesisatın temini ve güvenliği için genel programlarımız var. Dolayısıyla Kerec Tesa nükleer tesisatına yapılan terör operasyonundan ötürü güvenlik tedbirlerimizi artırmak zorunda kaldık. Bu doğrultuda makinelerin önemli kısmının yerini değiştirdik ve geriye kalan makinelerin de Natanz ve İsfahan’a aktardık. Başka bir değişle santrifüj parçalarını üreten makineleri sahip oldukları önemden ötürü daha güvenli bir yere aktardık ve bu işlem devam etmekte.” ifadelerini kullandı.



Kemalvendi açıklamasının devamında uluslararası atom enerjisi kurumunun da iki aşamada rapor verdiğine değinerek şöyle açıklamada bulundu:



“İlk başta söz konusu cihazların ve makinelerin aktarımı sırasında ve ikinci aşamaysa kameralar ve aktifleşmeleri sırasında gerçekleşti. Bu aşamada bazı belirsizliklerin olduğu iddia edilmişti ve biz de yapılan eylemlerin nükleer anlaşma çerçevesinde gerçekleştiğini ve gözetimlerin devam ettiğini ancak yeni bir anlaşmaya varılmadığı sürece bilgilerin bizde gizli olarak kalacağını ve muhtemelen silineceğini bildirdik.”



İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü açıklamasının devamında Grossi’nin Tahran ziyareti ve Viyana müzakerelerine ilişkin “Müzakereleri İran Dışişleri Bakanlığı takip ediyor. Müzakerelerin bir kısmında geçtiğimiz bir veya iki ayda çözülmesi gereken bazı meseleler kaldı. Bu doğrultuda ben de bazı ziyaretler yapıp bazı görüşmeler düzenledim ve sonuç itibariyle geriye kalan konuların hızlıca çözülmesi için belirli bir çerçeveye ulaştık. Bu doğrultuda 4 maddelik bir bildirge de yayınlandı ve söz konusu 4 maddeden 3’ü uygulandı.” dedi.



Kemalvendi açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Aslında şu an 3. maddenin uygulamasının ortasındaki aşamadayız. Şu an teknik konulara ilişkin bir müzakere söz konusu değil. Gerçi geriye kalan bazı küçük meseleler olabilir ancak bu meselelerde çözülmektedir.”



Kemalvendi müzakerelerde geriye kalan konuların teknik meselelerden ziyade başka konularla ilgili olduğunu belirterek teknik boyuttaki meselelerin çözüldüğünü veya çözülmekte olduğunu belirtti.





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