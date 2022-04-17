İran’ın Bloke Edilmiş Finansal Kaynaklarına Dair Müzakerelere Dair Yeni Detaylar

İran Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün İran’ın yabancı ülkelerdeki finansal kaynaklarının serbest bırakılmasına dair anlaşmaların yapıldığına ilişkin konuşmaları, bölgesel heyetin bu bağlamda İran ziyareti ve arından geçtiğimiz günde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın bu meseleye dair yaptığı konuşmanın ardından İRNA haber ajansı meseleyi bir merkez bankası yetkilisine sorarak daha fazla bilgiye ulaştı.



Merkez bankası uluslararası işleri müdürlerinden olan yetkili İran’ın bloke edilmiş kaynaklarının serbest bırakılmasına dair müzakerelerde yapıldığını ve merkez banka temsilcisinin de müzakerelerde bulunduğunu onayladıktan sonra İRNA muhabirine şöyle açıklamada bulundu:



“Diğer ülkelerde bir süredir yasa dışı olarak bloke edilmiş İran’ın döviz kaynaklarının serbest bırakılması için müzakerelerin yapılması bir süredir ciddi bir şekilde yetkililerimizce takip ediliyor ve bu doğrultuda da geçtiğimiz günlerde yaklaşık 390 milyon Sterlin İngiltere’den geri alındı. İngiltere bu parayı 40 yıl’ı aşkındır bloke ederek İran’a geri vermiyordu.”



Merkez Bankası yetkilisi geçtiğimiz günlerde önemli ölçüde İran’ın yabancı ülkelerdeki finansal kaynaklarının serbest bırakıldığına dair bir anlaşmaya varıldığına ilişkin haberlere değinerek “Söz konusu anlaşma, İran’ın bir ülkedeki kaynaklarının serbest bırakılması için belirlenmiş genel bir çerçevedir. Bölgesel heyetin Tahran ziyareti de söz konusu anlaşmayı uygulamak için son adımları takip etmek için gerçekleşti.”



İranlı yetkili söz konusu ülkedeki bloke edilmiş miktara ilişkin net bir sayı söylemeden “Bu meblağ geçtiğimiz günlerde anlaşmadan sonra İngiltere’den geri alınan miktarın kaç katı.” ifadelerini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü geçtiğimiz günde yaptığı bir açıklamada İran’ın bloke edilmiş finansal kaynaklarının serbest bırakıldığını yalanlamıştı. İRNA uluslararası işlerden sorumlu Merkez Bankası yetkilisine bu konuya dair soru sordu. Yetkili Ned Price’ın açıklamasına dair “Ülkemizin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de yaptıkları açıklamalarda sadece İran’ın finsanal kaynaklarının serbest bırakılmasına dair bazı ön anlaşmaların yapıldığını belirtti ve söz konusu kaynakların serbest bırakıldığı veya İran tarafından teslim alındığı açıklaması yapılmadı. Örneğin İngiltere’den 390 milyon Sterlin kesin olarak teslim alındığında İranlı yetkililer bu meseleyi bildirip onayladılar ancak bu sefer İranlı yetkililer döviz kaynağının serbest bırakıldığına dair hiçbir iddiada bulunmadı. Dolayısıyla açıklamalarda hiçbir çelişkinin söz konusu olmadığını söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.



Merkez Bankası yetkili açıklamasının devamında İran’ın döviz kaynaklarının bloke edilmesinin yasa dışı olduğunun altını çizerek İranlı yetkililerin bu kaynakların serbest bırakılması için müzakere yapıp gerekli takiplerde bulunarak İran milletinin en doğal hakkını savunduklarını söyledi.



İran Merkez Bankası uluslararası işleri müdürü açıklamasının sonunda bloke edilmiş kaynakların serbest bırakılmasına dair yapılan müzakerelerin KOEP müzakerelerinden ayrı ve bağımsız olduğunu belirterek “İran’ın döviz kaynaklarının diğer ülkelerde bloke edilmesi tamamen uluslararası yasalara aykırı ve İran milletinin haklarını ihlal etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla meselenin KOEP’ten bağımsız bir çerçevede takip edilmesi gerekiyordu. Bu ilke şimdiye kadar bu doğrultuda yapılan müzakerelerde ve anlaşmalarda da temel alındı.”













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