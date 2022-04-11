İran'ın bloke edilmiş döviz kaynaklarından 7 milyar dolarının serbest bırakılması için yarın son adım atılacak

Bu tutar banka işlemi ile birkaç hafta boyunca İran hesaplarına aktarılacak. Bu rotanın çerçevesi, geçen ay İngiltere ile yapılan anlaşmanınkine benzerdir.

İngiltere ile yapılan anlaşmaya benzer İran'ın dondurulmuş döviz kaynaklarının serbest bırakılması mekanizmasının incelenmesi, bölge ülkelerinden üst düzey bir yetkilinin Tahran'a yapacağı ziyaretinin önemli amaçlarından biridir.

İRNA geçen hafta yapılan bir anlaşma ile İran'ın söz konusu kaynaklarından 7 milyar dolarının bankalar arası aktarım işlemi ile İran hesaplarına aktarılacağıı duyurmuştu.

İran'la anlaşan bazı ülkelerle yapılan görüşme çerçevesinde ülkenin bloke edilmiş döviz varlıklarının önemli bir kısmının serbest bırakılması için gerekli çerçeve üzerinde anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre dondurulumş varlıkların berlirlenen birkaç hafta içinde İran hesaplarına yatırılması öngörülmektedir.

Döviz kaynaklarının serbest bırakılması için izlenen adım, İngiltere ile geçen ay yapılan anlaşmaya benziyor. O anlaşma ile 470 milyon avro kaynak İran hesaplarına aktarıldı.

Son anlaşma kapsamında serbest bırakılacak döviz kaynaklarının miktarının 7 milyar dolar olduğu ifade edilmektedir.

Bu 7 milyar doların İran hesaplarına aktarılması, İran'a karşı uygulanan bankacılık kısıtlmarının adım adım kaldırıldığı anlamını taşımaktadır; öyle ki Nükleer Anlaşma sonrasında bile bu tür banka aktarımı görülmemiştir.

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