İngiltere hükümetinin İran'a olan 390 milyon sterlinlik borcunun ödenmesine ilişkin detaylar

İngiliz hükümeti 1990 ve 1996 yıllarında Uluslararası Ticaret Mahkemesi ve 2019 yılında İngiliz Yüksek Mahkemesi'ndeki orijinal borcunun teyit edilmesi nedeniyle borcu anaparası ve faizi ile birlikte İran'a ödemekle mükellef oldu ancak bu devlet, AB yaptırımları bahanesiyle bu borcu ödemeyi reddetti.

Konuya yakın kaynak, bu borcun İngiliz hükümeti tarafından ödenmesine ilişkin detayları İRNA'ya anlattı. Buna göre İngiltere'nin İran'a olan 390 milyon sterlinlik borcu, İran Merkez Bankası'nın Umman Merkez Bankası nezdindeki hesabına aktarıldı ve bu tutara artık İran çeşitli döviz cinsleri ile erişebilir.

Kaynak, daha önce ödeme görüşmelerinin İsviçre kanalı ve Saman Bank'ın bu ülkenin Merkez Bankası'ndaki hesabı üzerinden yapılmasının kararlaştırıldığını, ancak tarafların bu konuda anlaşamadıklarını da sözlerine ekledi.

Halihazırda borcun tamamı İngiltere Merkez Bankası'ndan Umman Merkez Bankası'na aktarılmış olup, Umman Merkez Bankası bu tutarı herhangi bir para biriminde çekilebilecek şekilde İran Merkez Bankası hesabına aktarmıştır. Ancak sterlinin İran'ın istediği diğer para birimlerine çevrilmesi masrafı da İran tarafından ödenmeyecek.

Guardian ise bunun aksine, rakamın önce ABD'ye bir İngiliz kredisi olarak verilmesi ve ardından Trump yönetimi tarafından 2020'de İran ile insani ticarete izin vermek için kurulan İsviçre İnsani Ticaret Anlaşması aracılığıyla verilmesi konusunda mutabık kalındığını iddia etmişti.

Guardian'ın haberinin aksine, bu tutar Umman Merkez Bankası aracılığıyla İran'a sunulmuştur. Bu da uluslararası hukuk gözlemcilerince Reisi Hükümeti için uluslararası hukuki bir başarı olarak nitelendirilmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish