Cihangiri: Güney Kore'yi İran döviz varlıklarını derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz

Güney Kore Başbakanı Chun Se Kyung ile ortak basın toplantısında konuşan Cihangiri,'Önümüzdeki yıl Tahran ile Seul arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü. Koreli firmalar, ülke içinde çeşitli ekonomik alanlarda aktif bir varlık göstermesi nedeniyle bu dönemde ikili ilişkiler her zaman yüksek seviyede oldu. İran ile Güney Kore arasındaki ticaret hacmi 2012 yılında 17 milyar dolardı' diye konuştu.

Cihangiri,'İran ve Güney Kore ekonomileri, iki Asya ülkesi olarak Batı ve Doğu Asya bölgelerinde birbirini tamamlıyor'dedi

Cihangiri,'malesef Koreli bankaların, bu ülkeye yasal petrol ve gaz kondensatı satışlarından kaynaklanan 7 milyar İran döviz varlığını dondurmak için aldığı önlemler, iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi karışıklığa neden oldu'diye belirtti.

Cihangiri ,Kore bankalarının bu davranışının ve ABD'nin emirlerinden etkilenerek İran varlıklarını dondurmalarının, İran halkının Korona salgınından kaynaklanan zor ekonomik ve sağlık koşullarıyla mücadele için buna şiddetle ihtiyaç duyduğu bir zamanda geldiğini ifade etti.

Cihangiri,'Ne yazık ki, bu zor koşullarda, Koreli şirketler İran'a ilaç ve tıbbi ekipman satmaktan bile kaçındı. Bu, Güney Kore'nin İran halkı arasındaki olumlu itibarını büyük ölçüde baltaladı'ifadesini kullandı.

Cihangiri,Jahangiri, 'Aynı zamanda, Güney Kore Başbakanının ziyareti konusunda iyimseriz ve Seul'un İran nezdindeki itibarını artıracak telafi edici tedbirleri bekliyoruz'diye belirtti.

Cihangri,' Sayın Chung Sye-kyun ile kapalı ve açık görüşmelerim sırasında, İran'ın bu ülkeyle ilgili taleplerini ve geçmişin tazminatını çözme çabalarını açıkça dile getirdim'dedi.