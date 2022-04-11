Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran'ın 7 milyar dolarlık döviz varlığının serbest bırakıldığı haberini doğruladı

Bugünkü basın toplantısında konuşan Hatipzade, İRNA'nın İran'ın 7 milyar dolarlık döviz varlığının serbest bırakıldığı yönündeki haberden haberdar olmadığını belirtmesinin ardından bu açıklama, İRNA haberinin doğruluk payı içermediği şeklinde yorumlara neden oldu.

Ancak İRNA muhabirine konuşan Hatipzade, İran'ın döviz kaynakları konusunda taraf olduğu bazı ülkelerle anlaşmalara varıldığına yönelik İRNA haberini doğrulayaral, ''Ülkenin dondurulmuş döviz kaynaklarının önemli bir kısmının serbest bırakılmasına ilişkin gerekli çerçeve belirlenmiş ve üzerinde anlaşmaya varılmıtır'' dedi.

İRNA geçen hafta yapılan bir anlaşma ile İran'ın söz konusu kaynaklarından 7 milyar dolarının bankalar arası aktarım işlemi ile İran hesaplarına aktarılacağıı duyurmuştu.

İran'la anlaşan bazı ülkelerle yapılan görüşme çerçevesinde ülkenin bloke edilmiş döviz varlıklarının önemli bir kısmının serbest bırakılması için gerekli çerçeve üzerinde anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre dondurulumş varlıkların berlirlenen birkaç hafta içinde İran hesaplarına yatırılması öngörülmektedir.

Döviz kaynaklarının serbest bırakılması için izlenen adım, İngiltere ile geçen ay yapılan anlaşmaya benziyor. O anlaşma ile 470 milyon avro kaynak İran hesaplarına aktarıldı.

Son anlaşma kapsamında serbest bırakılacak döviz kaynaklarının miktarının 7 milyar dolar olduğu ifade edilmektedir.

Bu 7 milyar doların İran hesaplarına aktarılması, İran'a karşı uygulanan bankacılık kısıtlmarının adım adım kaldırıldığı anlamını taşımaktadır; öyle ki Nükleer Anlaşma sonrasında bile bu tür banka aktarımı görülmemiştir.

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