İran'ın döviz kaynaklarının serbest bırakılması ABD'yi ilgilendirmez

Düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Hatipzade, ''Viyana görüşmelerinin detayları herkes için açıktır. Anlaşmanın genel hatları ile ilgili anlaşmaya varmadığımız sürece hiçbir şey üzerinde anlaşmayacağız. Bazı konular kalıyor ve Nükleer Anlaşma'da herhangi bir meselenin değişeceği diye birşey yoktur. Kalan konuların bitmesi halinde anlaşma sağlanmış diyebiliriz'' diye konuştu.

Viyana ortamının olumsuz olmadığını ifade eden Hatipzade, ''İran ile P4+1 tüm işlerini yapmış ve Washington'ın endişeleri giderecek açıklamasını bekliyor. Washington erteleme politikasını benimsemiş ancak Viyana Nükleer Anlaşma'nın canlanması için hala uygun bir ortam'' değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası kurumların İsrail rejiminin işlediği cinayetlere yönelik sessizliğine tanık olmaktayız

İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırısına değinen Hatipzade, ''Maalesef bir kez daha sahte Siyonist rejimin kutsal mekanların kutsallığına çiğnemesine ve ibadet edenlere saldırısına tanık olduk. Son haftalarda Filistin halkından çok sayıda kişi şehadete ermesine rağmen uluslararası kurumların bu konuda sessizliğe kapılmasını görmekteyiz. İran İslam Cumhuriyeti ise hem uluslararası kuruluşlar ve hem İslami ülkeler düzeyinde kendi eylemlerini yapmakta ve Dışişleri Bakanımız Emir Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na yazı gönderdi ve Hamas Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Maalesef baz bölge ülkelerinin bu rejimle ilişkilerini normalleştirmesi, rejimin daha da yüzsüzeşmesine olanak tanımıştır'' diye belirtti.

İran'ın döviz varlıklarının serbest bırakılmasına atıfta bulunan Hatipzade, ''İran'ın kaynaklarının serbest bırakılıp ürün ve hizmet ihracatından elde edilen gelirin ülkeye geri gelmesi, üçüncü ülkeleri ilgilendirmez. ABD tüm konulara karışmak istiyor ve bu da Biden'in iddialarını ile çelişiyor. İran ihracatını yaptığı herşeyin parasını alır. Döviz kaynaklarının serbest bırakılması ile ilgili olarak bir ziyaret gerçekleşti ve herşey yolunda ilerliyor ve ABD'ye bu konuya müdahil olmasına izin vermeyiz. Yaptığımız kesinlikle İran halkının menfaatleri bağlamında'' diye açıkladı.

Ukrayna Büyükelçisi hükümetinin duruşunun farkında olmalı

Ukrayna'nın Tahran Büyükelçisi'nin İranlıların bu ülkeye yardım etmediklerini dile getirmesine dikkati çeken Hatipzade, ''Ukrayna Büyükelçisi, kendi hükümetinin duruşundan haberdar olması için Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın twitini okumalıdır'' ifadesine yer verdi.

Hatipzade konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Irak Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretinde gündeme gelen önemli konulardan biri Şelmçe-Basra demiryolu hattıydı. İki ülke vatandaşlarının vize işlemini de ele aldık. Irak bölgesel anlamda İran ile Suudi Arabistan arasında diyalog köprüsünün kurulması için çalışmaktadır. Ayrıca Irak'la ilişkilerimizde tavan sınırı yoktur ve gelişmelidir.

Bugün Türkiye, Umman, Irak ve Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerde ilişkilerimiz artmakta ve Umman'la geçen yıl 1.3 milyar avro ticaret hacmine ulaştık. Türkiye ile de bu miktarda ticaret yaptık''.

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