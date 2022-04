İngiltere: İran İle Ekonomik İlişkilerimizin İyileşmesini İstiyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Sözcüsü yabancı basın mensuplarının bulunduğu bir basın toplantısında İRNA muhabirinin Londra’nın İran’a olan 400 milyon Sterlin değerindeki borcunu ödemesinin ardından Tahran ile ticari ve ekonomik ilişkilerinin geleceğini nasıl gördüğüne dair sorusuna şöyle yanıt verdi:



“Londra İran hükumetiyle yapıcı ilişkilere sahip olmak istiyor.”



İngiliz yetkili İngiltere ve İran asında ekonomik ilişkilerin gelişmesi yolunda yaptırımların büyük bir engel olduğunda değinerek Londra’nın Viyana’da nihai sonuca varılmasını istediğini belirterek “Viyana’da anlaşmanın imzalanması bize İran ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmemize imkan sağlayacak.” ifadelerini kullandı.



Johnson’un Sözcüsü İngiltere’nin Viyana müzakerelerine dair son değerlendirmesine ilişkin “Bizim tutumumuz ve genel olarak İngiltere müzakereci heyetinin tutumu bizim Viyana görüşmelerinin sonuna erdiğimiz ve iyi bir anlaşmanın masanın üstünde olduğu yönünde.” dedi.



Viyana müzakere 11 Mart tarihinde AB Dış politika sorumlusunun önerisi üzerinde bir teneffüs sürecine girdi ve müzakereciler siyasi danışmanlıklar almak üzere ülkelerinin Başkentine geri döndüler.



İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade geçtiğimiz Pazartesi yerli ve yabancı basın mensuplarının bulunduğu bir basın toplantısında “İran ve 4+1 grubu yapmaları gereken her şeyi yaptılar ve şu an Washington’un uygun bir cevabını bekliyoruz.” dedi.



Sait Hatipzade açıklamasının devamında ABD’nin geciktirme politikasını seçtiğini belirterek “Washington anlaşmaya varmamız için gerekli kararlılığı göstermiyor.” şeklinde konuştu.



Hatipzade Viyana anlaşmasına dair yaptığı açıklamanın devamında “ABD tarafı bazı engeller oluşturarak İran halkının KOEP’ten çıkarının en az seviyeye düşmesini istiyor. Biz tamamen bilinçli bir şekilde davranarak tüm bu konuları karşı tarafa ilettik.” ifadelerine yer verdi.



İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İran milletinin yaptırımların kaldırılmasından kesinlikle yararlanması gerektiğinin önemine vurgu yaparak İran İslam Cumhuriyeti’nin iyi bir anlaşmaya varmak için taahhütlerini yerine getirmeye hazır olduğunu ve gerekli koşulların sağlanması durumunda İran heyetinin Viyana’ya gideceğini belirtti.



Bazı siyaset uzmanları ABD Dışişleri Bakanı Joe Biden’in ülkesinin iç politika sorunlarından dolayı anlaşmayı geciktirerek seçimlerden önce ülke içindeki KOEP karşıtlarının muhalefetiyle karşı karşıya gelmekten kaçındığını söylüyor.







