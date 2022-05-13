Emir Abdullahiyan: Kalıcı anlaşmaya erişilebilir

Twitter hesabından AB Viyana Müzakereleri Koordinatörü Enrique Mora'nın Tahran ziyareti hakkında açıklama yapan Emir Abdullahiyan, ''Josep Borrell ile anlaşma gereği Mora'nın Tahran'ı ziyaret ederek meslektaşım Ali Bakıri ile görüşmesi, Viyana Müzakerelerinde kalan konuların çözümü için girişimlere odaklanma açısından yeni bir fısat oluşturdu'' ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

''ABD siyasi kararını alır ve taahhütlerine bağlı kalırsa, kalıcı ve iyi anlaşmaya ulaşabiliriz.

Temaslarımız devam ediyor''.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish