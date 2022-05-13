Borrell: Nükleer Anlaşma'ya varma olasılığı var

Mora'nın Brüksel'e dönüşü sonrası açıklama yapan Borrell, ''Kapatılan İran nükleer müzakereleri tekrar açılmıştır. Görüşmeler durdurulmuştu ancak tekrar başlayacak'' ifadesini kullandı.

Müzakerelerin çıkmazan çıktığını ve anlaşmaya varma ufkuna sahip olduklarını dile getiren Borrell, ''Ancak Nükleer Anlaşma'nın canlanmasıyolundaki mevcut sorunları bir gece çözemeyiz'' diye ekledi.

AB Viyana Müzakereleri Koordinatörü Mora, İran'ın Viyana Müzakerelerindeki Başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni ile Tahran'da görüşmede bulunduktan sonra dün akşam Brüksel'e döndü.

Nükleer Anlaşma'yı kurtarmak için kalan son fırsatı değerlendirmek üzere Tahran'a gelen Mora, 11 Mart günü durdurulan müzakerelerin ardından iki defa İran'ı ziyaret etti.

Ülkelerin çoğu anlaşmaların nihaileşmesini istese de nihai anlaşma için ABD'nin bazı önemli ve kilit konularda siyasi karar almas gerekiyor.

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