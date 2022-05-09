Enrique Mora Tahran'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri ile bir araya gelecek

Gazetecilerle yaptığı haftalık basın toplantısında konuşan Hatipzade, açıklamaların önemli kısmını Viyana Müzakerelerine ayırd..

Hatipzade'nin açıklamaları şöyle:

''''Tahran'daki görüşmelerin gündemi açıktır. Görüşme sonrası ziyaretin sonuçlarını daha iyi şekilde açıklayacağımı umuyorum. Mora'nın Tahran ziyareti, bizim müzakereleri izlenmesi gereken yolda takip ettiğimizi ve ABD Kongresinin diplomasi karşıyı eylemlerine rağmen İran ile P4+1'nin iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varılma yolunda diplomasiye bağlı olduklarını gösteriyor.

Şimdilik sadece Mora ile Bakıri'nin kesin görüşmesi söz konusu. Mora hem Dışişleri Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı dışındaki yetkililerle bir araya gelme isteğine bulunmuştur. Görüşmelerle ilgili Mora'nın Tahran'a giriş yapmasının ardından açıklama yapacağız.

Katar Kralı'nın Tahran ziyareti ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin güney komşu ülkesine ziyareti

Katar Kralı'nın Tahran ziyareti yakında gerçekleşecek ve gündeminde iki ve bölgesel konuların masaya yatırılması vardır. Cumhurbaşkanı Reisi'nin de bu ziyaret sonrası Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerden birini ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı canlı programda açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Reisi bu akşam İran saati ile saat 21 sularında televizyonda yayınlanacak canlı bir programda açıklama yapacak. Bu programın büyük bölümünü hükümetin ekonomik politika ve kararlarını oluşturması bekleniyor''.

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