Katar Emiri: Tüm tarafların Nükleer Anlaşmaya dönmesi için çalışıyoruz

Davos Ekonomi Forumu'nda konuşan Tamim, İran ile Batı arasında resmi arabuluculuk yaptıklarını iddia etmediklerini belirterek, ''Barış ve halka yönelik güven verici mesajlarıa ilişkin faaliyet çerçeve ve yöntemimizi düzeltip güçlendirmeliyiz. Çatışma taraflarının yumuşaması için çalışmalarımızı eksiltmeliyiz ve bu çalışmaların BM Şartı bağlamında yürütülmesi zorunludur'' değerolendirmesinde bulundu.

Katar Emiri konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Son yıllada Birleşmiş Milletler ile kanunun egemenliğinin uluslararası ilişkilerde görmezden gelindiğine tanık olmaktayız.

Filistin BM'nin kurulduğu günden bu yana sarılmayan yara olarak duruyor. Şirin Ebu Akile Filistin'de suikate uğradı ve yakışır bir cenaze töreninden mahrum bırakıldı.

Şirin Ebu Akile'nn teröre kurban gitmesi, Ukrayna'da 7 muhabirin veya Filistin'de 2000 yılından beri 18 gazetecinin öldürülmesinden değeri daha az değildir. İnsanlara karşı tüm bu düşmanlıkalrı ve çifte standartlara karşı sessiz kalınmamalıdır.

Afganistan'da çatışmaların bitmesi için çalışıyoruz ve Ukrayna krizindeki tüm taraflarla iletişim halindeyiz. Barışçıl bir çözüme kavuşması için çabalıyoruz''.

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