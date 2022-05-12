Katar Kralı Tahran'da

İranl üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gelen Katar Kralı, Tahran'a ayak bastığı sırada Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir tarafından karşılandı.

Katar Kralı'nın Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesi sonrası basın toplantısının düzenlenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçen Şubat'ta Doha'ya yaptığı ziyarete karşılık olarak yapılan bu ziyarette çeşitli konu başlıkları masaya yatırılacak.

İkili ve bölgesel işbirliği, İran alacaklarının serbest bırakılması, 2022 Dünya Kupası işbirliği, mahkum takası ve enerji alanında işbirliği gibi konular, Katar Kralı'nın Tahran ziyaretinde ele alınacak.

Geçtiğimiz Şubat ayında Cumhurbarşkanı Reisi'nin Doha ziyaretinde imzalanan anlaşma ve belgelerin bugünkü görüşmede uygulanmasının da görüşüleceği bildirilmektedir.

Katar Krallık Divanı da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Katar Kralı Şeyh Tamim'in Tahran ziyaretine değinerek, bu ziyaret kapsamında bölgesel ve uluslararası konularla ikili işbirliğinin gündeme geleceğini duyurdu.

Katar Haber Ajansı da Şeyh Tamim'in İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin resmi daveti üzerine başkent Tahran'a gittiğini yazdı.

Katar Haber Ajansı ayrıca Şeyh Tamim'in İranlı üst düzey yetkililerle yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri masaya yatıracağını ifade etti.

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