İran ve Katar arasında deniz alanındaki işbirliği mutabakat zaptı ile ilgili İRNA muhabirine konuşan Sefayi, ''Ticari, yolcu ve araç taşımacılığı alanında İran ile Katar arasında 3 yolcu ve landigraf yüzer hazırlanmıştır ve bunları kullanarak İran'dan Katar'a deniz yoluyla günlük 4 binin üzerinde yolcu taşımacılığı mümkün'' diye belirtti.

İranlı yatırımcıların elinde bulunan seyir yüzerleri kullanarak yeni kapasiteler oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Sefayi, ''Katar'ın ihtiyacına uygun olarak Dünya Kupası'ndaki kapasiteyi artırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi'nin Katar'a yaptığı ziyareti sırasında aylar öncesinden hazırlanan deniz ve liman anlaşması bu ziyaret kapsamında imzalandı'' diye konuştu.

Katar Ulaştırma Bakanı'nın Kiş Adası'na düzenlediği 2 günlük ziyarette de bu anlaşmanın uygulanma yönteminin ele alındığına değinen Sefayi, ''Yarından itibaren Hürmüzgan, Buşehr ve Huzistan illerinde ilgili makam ve yetkililerle bu yüzerlerin çalışma güzergahları meselesinin detaylarını masaya yatıracağız'' değerlendirmesinde bulundu.

Katar rotasına çeşitli yüzerlerin hareket etmesinin kıyı halkının çıkarları ile ikili ilişkilerin artacağını belirten Sefayi, ''Kuşkusuz Katar'ın Dünya Kupası sırasında ihtiyaçları artacak ve biz de İranlı ve yabancı yolcuların bu yarışmalar sırasında rahat bir hizmet alabilmeleri için gereken altyapıyı hazırlayacağız'' diye ekledi.

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