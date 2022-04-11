İran ve Katar arasında 6 mutabak zaptı

İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı, İran'ın Kiş Adası'nda düzenlenen İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ile Katar Ulaştırma Bakanı Casım bin Sayf el-Seliti arasındaki görüşmede gerçekleşti.

Bu işbirliği belgelerinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Katar ziyareti sırasında varılan anlaşmanın Farsça metni, İran-Katar arasında hava taşımacılığı konusundaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Dünya Kupası'dan İran'ın desteğine ilişkin meseleler yer aldı.

Kasımi ile Katarlı meslektaşının imza töreninin ardından İran ve Katar sivl havacılık kurumları başkanları, deniz ulaşımı alanında işbirliği senedine imza attı.

Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Reisi'nin İran'ın Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın turizm kapasitesinden yararlanması yönündeki talimatlarının ardından gerçekeleşti.

Kiş Adası'na gelen Katarlı yetkiliyi karşılayan Kasımi, daha sonra Kiş Havalimanı, Kiş Limanı, futbol stadı ve Olimpiyat Köyü havuzunda incelemelerde bulundu.

Kiş dası 19 bin yatak kapasiteli 52 otel, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli uluslararası havalimanı ve 110 hektarlık liman sahası ile Katar'a 270 kilometre mesafede bulunuyor.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish