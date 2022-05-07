İran ve Bölge Ülkeleri Arasındaki Görüşmeler Giderek Artıyor; Katar Emiri Tahran’a Gidecek

İran İslam Cumhuriyeti’nde hakim olan yeni hükumetin komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesine odaklanması politikasından dolayı İran’ın ve bölge ülkeleri arasında görüşmeler ciddi bir oranda artmış durumda.



Bu doğrultuda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Katar ziyareti ve Katarlı yetkililerle başarılı görüşmelerinden kısa bir süre sonra bu sefer Katar Emiri öncülüğünde yüksek siyasi ve ticari bir heyet İran’a gidecek.



Katar Emirinin Tahran ziyareti yeni hükumetin iktidara geçmesinin ardından gerçekleşen birçok komşu ülke yetkilisinin İran ziyaretinden biridir.



Katar Emiri’nin Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi’nin Katar’da gerçekleştirdiği siyasi ve ekonomik anlaşmaların takip edileceği duyuruldu.



Öte yandan Tahran ve Doha arasında 2022 dünya kupası alanında da bazı işbirliği anlaşmaları imzalandı.



Bu doğrultuda bundan önce de bazı bölge ülkelerinin liderleri İranlı yetkililerle görüşmüştü.









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