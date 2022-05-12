İran ve Katar ikili işbirliğini artıracak kapasiteye sahip

Tahran'da Katar Kralı Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmede konuşan Reisi, Şubat ayında Doha'ya yaptığı başarılı ziyarete değinerek, ikili ilişkileri dostça olaak nitelendirerek, ''İran İslam Cumhuriyeti zor günlerde Katar dahil dost ve kardeş ülkelere dostluğunu kanıtlamıştır. 'Mevcut kapasite ikili işbirliğini artırmakla birlikte bölgedeki sorunların çözümüne katkıda bulunabilir'' diye konuştu.

İran ve Katar arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi gerektiğinin altını çizen Reisi, ''Katar ziyaretimizde yapılan anlaşmaların bir kısmı uygulanmış ve bugünkü görüşmeyi de anlaşmaların azami şekilde uygulanması için değerlendirmek istiyoruz. Transi,t turizm, deniz ve liman işbirliği, enerji, yatırım ve ticaret gibi alanlada ikili işbirliğinin geliştirilmesine tanık olmak istiyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın eşsiz voğrafi, siyasi ve ekonomik avantajlarına dikkati çeken Reisi, bu kapasitelerin bölgesel yakınlaşma ve bölge halklarının refahını yükseltme açısından büyük katkı sağlayabileceğine değinerek, ''Yemen kuşatmasının son bulmasını, Irak'ta güçlü bir hükümetin göreve gelmesini, işgalclerin Suriye'den çekilmesini ve Afganistan'da kapsamlı bi devletin tesinini istiyoruz. Filistin meselesi de İslam dünyasının başat konusudur ve İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik tecavüzlerinin bir an önce durdurulması gerekiyor'' diye ekledi.

Katar Kralı Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Tahran'a yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirrek, ''Doha ziyaretiniz çok tkili ve önemliydi ve iki ülke ilişkilerinin tarihini, bu ziyaret öncesi ve sonrası olarak değerlendirebiliriz. O ziyaret kapsamında imzalanan anlaşmaların uygulanmasını ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılmasını hedefliyoruz'' dedi.

İran ile Katar'ın bölgesel meselelerin birçoğunda yakında fikre sahip olduğuna değinen Katar Kral, ''Suriye, Irak, Filistin, Yemen ve Afganistan konularında ikişi işbirliğin güçlenmesinden yanayız'' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish