Rusya: UAEK Yönetim Kurulu'nun İran kararı, kurumla İran ilişkileri üzerinde olumlu etki oluşturmayacak

Twitter hesabından açıklama yapan Ulyanob, İran karşı Batı taslağının anlamsız olduğunu ifade ederek, ''Batılı ülkeler İran ile UAEK arasındaki ilişkilerin güçlenmesini (Rusya da buna destek veriyor) istiyorlarsa bu mesajı sözlü olarak yapabilirler'' değerlendirmesinde bulundu.

UAEK Yönetim Kurulu toplantısı yarından itibaren Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlanacak. Nükleer Anlaşma üyesi üç Avrupa ülkesi (Almanya, Fransa ve İngiltere) ile ABD, İsrail rejimi yetkilileri ile son günlerde yaptıkları istişarelerin ardından İran karşıtı bir kararın onaylanmasını hedefliyor. Bu taslak, temelsiz bazı iddiaları tekrarlamakla birlikte İran ile UAEK'nin işbirliği yapasını istemektedir.

Ulyanov twitter mesajının devamında, ''Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran karşıtı kararı onaylarsa Viyana görüşmeleri ve Nükleer Anlaşma'nın başarı ufku kısıtlanacak. AB anlaşmaya varılması hedefindeyse bu taslak yerine diplomatik çabalarını artırmalıdır'' diye belirtti.

İran da Batı'nın bu duruşun diplomasiye aykırı, aceleci ve yapıcı olmayan bir tavır olarak nitelendirerek, bunn Viyana görüşmelerinin sürecinin zorlaştırcağını ifade ediyor.

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