İran Dışişleri Bakanı: ABD ve Üç Avrupa Ülkesi Gerçekçi olursa Anlaşmaya Varmak Mümkün

Hüseyin Emir Abdullahiyan Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Josep Borrell ile yaptırımların kaldırılması üzerine müzakereler ve müzakerelerin nasıl devam edeceğine ilişkin görüştük.” ifadelerini kullandı.



İran Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında “IAEA’de İran karşıtı kararın arkasında olanlar tehdit yönetimini takip etmeyi sürdürürse, tüm sonuçların sorumlusu olacak.” dedi.



Emir Abdullahiyan paylaşımının sonunda “Biz iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmayı olumlu karşılıyoruz. ABD ve 3 Avrupa ülkesi gerçekçi davranırsa anlaşmaya varmak mümkün.” ifadelerini kullandı.





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