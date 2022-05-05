ABD Senatosundan İran karşıtı peş peşe iki yeni yaptırım kararı

Bu İran karşıtı yasa tasarısı, ABD yönetminin Nükleer Anlaşma'ya dönme eğilimini gösterdiği sırada ve bu ülkenin diplomasiyi baskı ile birlikte yürütme politikası çerçevesinde Senato'dan geçti. Tasarı Oklahoma sşırı Cumhuriyetçi Senatörü James Lankford'un önerisi ile sunularak Senatörlerin onayını aldı.

33 oya karşı 62 oyla onaylanan bu karar tasarısı gereğince Senato, Biden yönetiminden olası Nükleer Anlaşma'ya dönmesi halinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun yabancı terör örgütleri listesinde kalmasını istiyor.

Bu anti İran tasarı, Nükleer Anlaşma dışındaki meseleleri Washington'la İran arasında sağlanacak olası anlaşmaya bağlama ve Devrim Muhafızları üzerinde uygulanan yaptırımların kaldırılmamasını hedefliyor.

Biden yönetimi için elbette uygulanması zorunlu olmayan bu tasarı, İran'ın savunma caydırıcılık gücünü önleme amacıyla yeni Nükleer Anlaşma'da İran'ın füze programının da anlaşma kapsamına alınmasını talep ediyor.

Öte yandan yine Senato, İran Merkez Bankası'na yönelik yaptırımların korunmasına yönelik Çin'le işbirliğini kısıtlamayı öngören yasa tasarısını onayladı.

12'ye karşı 86 oyla kabul edilen bu yasa tasarısına göre İran'la Çin işbirliği engellenmek isteniyor.

Tasarıyı hazırlayıp Senato'ya sunan Ted Cruz, tasarının görüşüldüğü surada yaptığı açıklamada, ''Çin ile İran, ABD'nin en büyük düşmanları arasında. Çin, gelecek yüz yıl için ABD jeopolitiği için en büyük düşman olarak kalacak. İran da dünyada terörizmin en büyük destekçisidir'' iddiasında bulundu.

Bütün bu tasarılar onaylanırken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün akşam düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Son aylarda Viyana müzakerelerinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen anlaşmaya varamadık ve anlaşmaya varma olasılığı da belli değil'' dedi.

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