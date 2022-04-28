Cumhurbaşkanı Reisi'den uzun vadeli stratejik İran-Çin ilişkilerini geiştirmeye kararlı

İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gelen Çin Savunma Bakanı General Viyu Feng'i kabul eden Reisi, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin İran-Çin stratejik işbirliğinin değerini daha daartırdığına dikkati çekerek, ''Tek taraflılık emperyalizm, ülkeleri kontrol etmek ve dünyada kalıcı ekonomik büyümeyi engelleme amacıyla uygulanmakta ve tek taraflılıkla mücadele ve düzen ve istikrarın oluşturulması için bağımsız ve aynı düşünceyi paylaşan ülkelerin işbirliği gerekmektedir'' diye konuştu.

İran'da büyük yatırımlar için uygun fırsatlar olduğuna dikkati çeken Reisi, ''İran'ın bölgeler arası taşımacılık, enerji türleri güvenliği ve bölgelesel altyapı işbirliği ile ilgili muazzam kapasiteleri, işbirliği ve yatırım için ciddi imkanlar sunabilir'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan tek taraflı çekilmesine değinen Cumhurbaşkanı Reisi, ''Amerikalılar Nükleer Anlaşma'yı ihlal ederek İran'a en ağır baskıları uygulamaya çalıştı ancak bugün de itiraf ettikleri gibi İran'a maksimum baskı uygulama konusunda rezilce yenilgiye uğramışlardır. İran halkı direnişle kendi ilkesel hak ve taleplerine erişebileceğini gözler önüne serdi'' diye ekledi.

Çin Savunma Bakanı General Viyu Feng de bu görüşmede yaptığı açıklamada, ''İran-Çin ilişkilerinin her zamna ve özellikle kriz dolu günümüz dünyasında geliştirilmesi bölge ve dünya için güvenlik sağlayıcıdır. İran ile Çin küresel meselelerde işbirliği yaparak dünyada barış ve sükunetin gelişmesine katkıda bulunabilir'' dedi.

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