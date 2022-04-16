İran’dan Çin’e Petrol İhracatında Artış; Hiçbir “İndirim” Söz konusu değil

ABD’li bir medya geçtiğimiz günler İran’ın Çin’e yaptığı petrol ihracatına dair bir rapor yayınlayarak 2021 yılının başından bugüne kadar zaman dilimini ele aldı.
Söz konusu rapora göre İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın Başkanlığının sona ermesinden beri 337 milyonu aşkın petrol varili Çin’e ihraç etti ve sadece Çin’e yaptığı petrol ihracatından 22 milyar Dolar gelir sağladı.
Raporun devamında yazılan bilgiler, İran’ın 2022 yılının ilk 3 ayında günlük ortalama olarak 829 bin 260 petrol varili Çin’e ihraç ettiğini gösteriyor. Basit bir hesaplamayla İran’ın 2022 yılında Mart ayının sonuna kadar petrol ihracatının yaklaşık 74 milyon 633 bin varil olduğu tahmin edilebilir. İran’ın 2021 yılında Çin’e petrol ihracatı 263 milyon varildi.
Dolayısıyla İran’ın 2021 yılının başından itibaren Çin’e yaptığı petrol ihracatının yaklaşık yüzde 21’i 2022 yılının ilk 3 ayında yapılmıştır.
Bazıları İran’ın Çin’e olan petrol ihracatındaki artışın ardında İran’ın Çin’in yaptırımlara rağmen bu ülkeden petrol satın alması yönünde ikna olması için petrolü piyasa fiyatlarından daha ucuz sattığını öne sürüyordu.
OPEC’in yayınladığı bilgilere göre İran petrolünün geçtiğimiz yılda her varil başına 60 Dolar olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, İran’ın Çin’e olan ihracatında hiçbir indirim veya ucuzdan satma durumunun söz konusu olmadığı netleşiyor.
ABD’de yayınlanan söz konusu raporun devamında İran sadece yaptırımları delmek ve geniş çaplı piyasa araştırması yapmak ve bu ülkenin en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’i İran’dan petrol satın alması yönünde ikna etmek için gerekli yolları bularak petrolünü dünya piyasasına göre daha ucuz bir fiyata satmak zorunda kalmadığı yazılıyor.
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Tahran, İRNA- İran 2021 yılının başından itibaren Çin’e 337 milyonu aşkın petrol varili ihraç etti. İran bu yoldan kendine 22 milyar Dolar gelir sağlamıştır. 2021 yılında İran’ın Çin’e ihraç ettiği her petrol varili 56 dolarken bu satılan her petrol varilinin fiyatı 97 dolara ulaşmıştır. Petrol fiyatlarının ortalamasına göre, İran’ın Çin’e sattığı petrol fiyatında hiçbir ucuzdan satma durumu söz konusu değil.
ABD’li bir medya geçtiğimiz günler İran’ın Çin’e yaptığı petrol ihracatına dair bir rapor yayınlayarak 2021 yılının başından bugüne kadar zaman dilimini ele aldı.
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