Dışişleri Bakanı: İran ve Çin, Afgan halkının bağımsızlığı, ulusal birliği ve haklarını destekliyor

Çin'e geldikten sonra twitter hesabından açıklama yapan Emir Abdullahiyan, "Afganistan'a komşu dışişleri bakanları toplantısına katılmak için Çin'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Afganistan, uluslararası toplumun daha fazla ilgisini hak ediyor” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "İran ve Çin, bağımsızlık, ulusal birlik ve halkın kendi kaderini tayin hakkı konusundaki Afganistan halkına verdikleri desteğe vurgu yaparak komşularıyla istikrarlı, gelişmiş ve etkileşimli bir Afganistan görmeyi umut ediyor" diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çin'in Anhoy kentinde düzenlenecek Afganistan'a komşu ülkelerin Dışişleri Bakanlarının üçüncü toplantısına katılmak üzere siyasi bir heyetin başında bu ülkeye gitti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bu sabah Afganistan'a komşu ülkelerinin dışişleri bakanlarının üçüncü toplantısına katılmak üzere siyasi bir heyetin başında Çin'de.

Afganistan'a komşu ülkelerinin dışişleri bakanlarının üçüncü toplantısına Çin ev sahipliği yapacak.

Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının ikinci toplantısı geçen yıl 26 Kasım'da İran İslam Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde başkent Tahran'da düzenlenmişti.

Bu toplantıların ilki ise geçen yıl 8 Eylül'de Pakistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya İran, Çin, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları katıldı.

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