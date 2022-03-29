29 Mar 2022 13:47
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Emir Abdullahiyan Çin'e gitti

Emir Abdullahiyan Çin'e gitti

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çin'in Anhoy kentinde düzenlenecek Afganistan'a komşu ülkelerin Dışişleri Bakanlarının üçüncü toplantısına katılmak üzere siyasi bir heyetin başında bu ülkeye gitti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bu sabah Afganistan'a komşu ülkelerinin dışişleri bakanlarının üçüncü toplantısına katılmak üzere siyasi bir heyetin başında Çin'e doğru yola çıktı.

Afganistan'a komşu ülkelerinin dışişleri bakanlarının üçüncü toplantısına Çin ev sahipliği yapacak.

Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının ikinci toplantısı geçen yıl 26 Kasım'da İran İslam Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde başkent Tahran'da düzenlenmişti.

Bu toplantıların ilki ise geçen yıl 8 Eylül'de Pakistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya İran, Çin, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları katıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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