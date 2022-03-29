Emir Abdullahiyan Çin'e gitti

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bu sabah Afganistan'a komşu ülkelerinin dışişleri bakanlarının üçüncü toplantısına katılmak üzere siyasi bir heyetin başında Çin'e doğru yola çıktı.

Afganistan'a komşu ülkelerinin dışişleri bakanlarının üçüncü toplantısına Çin ev sahipliği yapacak.

Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının ikinci toplantısı geçen yıl 26 Kasım'da İran İslam Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde başkent Tahran'da düzenlenmişti.

Bu toplantıların ilki ise geçen yıl 8 Eylül'de Pakistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya İran, Çin, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları katıldı.

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