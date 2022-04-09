ABD Yaptırımlarına Karşı Oluşmakta Olan Ambargo Karşıtı Koalisyon ABD Dolarını Da Hedef Alacaktır.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik geçtiğimiz bir ay boyunca devam etmekte ve bu konu dünyadaki yakıt fiyatlarını etkilemektedir. Savaş ABD’nin Ukrayna’yı NATO anlaşmasına katılması için teşvik etmesinden başladı. Rusya milli güvenlik meselesini göz önünde bulundurarak NATO tehdidinin Ukrayna’ya kadar Rusya’ya yaklaşmasına izin vermeyeceğini bildirdi. Rusya, yaptığı uyarıların dikkate alınmamasının ardından Ukrayna’ya askeri operasyon düzenledi. İki ülke arasında savaşın başlamasının sonucunda ABD Rusya’ya karşı başta petrol ve gaz sanayisi olmak üzere birçok yaptırım uygulamasına yol açtı.



Rusya’nın petrolünün ABD’nin yaptırımların hedefi olduğu haberinin yayılmasının ardından, her petrol varili fiyatı 100 Doları aşarak 139 Dolara bile ulaştı. Bu olay başta ABD’nin kendisi olması üzere dünyada benzin ve mazot fiyatlarının artmasına yol açtı. Artan yakıt fiyatları rekor seviyesine ulaştı.



ABD, Avrupalı ülkelerin de ABD’nin yaptırımlarına uymalarını beklerken Avrupa ülkelerinin enerji alanında Rusya’ya olan bağımlılığı nedeniyle bu henüz gerçekleşmedi. Avrupalı ülkeler ABD’nin yaptırımlarına uymakta kararsızlık gösteriyor.



Avrupa şimdiye kadar yaşanan fiyat artışları nedeniyle sosyal protestolarla karşı karşıya kaldı. Bu durumun devam etmesi Avrupalı ülkelerde geniş çaplı daha büyük krizlerin meydana gelmesine yol açabilir.



Rusya uzmanı Ruhullah Müdebbir bu meseleyi İRNA İRNA için değerlendirdi.

Rusya meseleleri uzmanı Müdebbir ABD’nin Rusya’ya karşı ister petrol, ister finansal, ister şahıslara karşı yaptırımlarının farklı boyutları olduğunu belirterek “Söz konusu yaptırımların uygulanması yakıtların fiyatlarının Avrupa ülkeleri ve ABD’de artmasına ve sosyal protestolara yol açmıştır. Çoğu ürün ve materyaller petrol fiyatlarında yaşanan artışlardan dolayı artacaktır. Ürünlerin aktarımını göz önünde bulundurarak petrol fiyatlarındaki artışın tüm dünyadaki insanların yaşam kalitesine yansıyacaktır.” ifadelerini kullandı.



Müdebbir açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Bir sonraki mesele yaptırımların etkisinin sadece enerji konusuyla kısıtlı kalmamasıdır. ABD ve diğer batılı ülkeler söz konusu yaptırımlarla kendi ayağına sıkmış oldu. Rusya’nın dünyadaki en büyük yağ çekirdeklerinin üreticisi olmasından ötürü geçtiğimiz ayda Avrupa’da yağ fiyatı yüzde 500 artış gösterdi ve bu mesele Avrupa ülkelerindeki restoranların kızartmalı yemekleri menülerinden kaldırmasına bile sebep oldu.”



Rusya’nın en önemli buğday ürünleri üreticisi olduğunu hatırlatan Rusya meseleleri uzmanı Ruhullah Mudebbir “Uluslararası sistem yavaş yavaş Rusya’nın ürün piyasalarındaki rolünü silmenin nasıl ağır bir etkisi olacağını anlayacaktır. Çinliler Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların devam etmesinin ikinci dünya savaşı kıtlığının tekrar yaşanmasına yol açabileceğini düşünüyor. Avrupa yaptırımlardan sıkılmış ve yorgun bir vaziyette olduğundan dolayı ABD’nin tek taraflı yaptırımlarının temeline tahammül göstermeyip bu yaptırım mantığına karşı gelebilir.” şeklinde konuştu.



Müdebbir ABD’nin 15 yılı aşkındır İran başta olmak üzere farklı ülkelere hiçbir yasal dayanağı olmaksızın yaptırım uyguladığını hatırlatarak söz konusu yaptırımların yasal olmadığının altını çizdi.



Rusya meseleler Uzmanı Ruhullah Müdebbir açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Şu an dünyada ABD’nin tek taraflı yaptırımlarına karşı bir koalisyon şekilleniyor. Çin, Hindistan ve Brezilya gibi büyük ekonomiye sahip olan BRICS ülkeleri söz konusu koalisyona katılım sağlayarak Doları kendi ticari ve ekonomik ilişkilerinden temelli olarak silip milli para birimlerini kullanarak Doların sultasını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Çin yetkilileri Avrupalılar ile olan görüşmelerinde Çin’in asla yaptırım politikalarına katılmayacağını resmen belirtti. Çinli yetkililer yaptırım politikasının gerginliğin artmasına ve krizin büyüyüp tüm dünyaya yayılmasına sebep olduğunu söyledi.”



Müdebbir Rusya’ya uygulanan yaptırımların ilk başta Avrupa ülkelerini hedef alacağını belirterek ABD’nin birçok alanda Rusya’ya bağımlılığının alternatiflerinin kolay bir şekilde bulunmayacağını hatırlatarak bu durumun gerçekleşmesi durumunda bile uzun bir süreç olduğunu ve Avrupa’nın bu kadar zamanının olmadığını söyledi.



Müdebbir Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların ABD’nin yaptırım mantığının yenilgiye uğradığı son nokta olabileceğini belirterek içinde bulunduğumuz süreç ve yaşanan gelişmeler ABD Doları’nın gücünü kaybetmesine ve dolayısıyla Dolara dayalı olan ABD ekonomisinin ciddi bir düzeyde sarsılacağını söyledi.



Rusya meseleleri uzmanı açıklamasının sonunda İran ve Rusya örneklerinde tanıklık ettiğimiz üzere ambargo aracının yenilgiye mahkum bir baskı aracı olduğunu söyleyerek şekillenmekte olan koalisyonun ABD’nin tek taralı yaptırımlarını etkisizleştirmekle sınırlı kalmayacağını ABD Dolarının etkinliğini ciddi bir ölçüde düşüreceğini belirtti.





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