Biden: Rusya’nın Ukrayna’daki Tren İstasyonuna Yapılan Saldırı Korkunç Bir Cinayettir

ABD Başkanı Cuma günü kendi resmi Twitter hesabından “Biz Ukrayna’ya güvenlik ve silah desteklerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini paylaştı.



Biden yaptığı paylaşımın devamında ABD’nin Rusya’nın Ukrayna savaşındaki eylemlerini belgeleyerek kendi müttefikleri ve ortaklarının bu saldırıya ilişkin araştırma yapmasını destekleyeceğini ve Rusya’nın cevap vermesini sağlayacağını söyledi.



Ukrayna, Rusya’yı bir tiren istasyonuna saldırısında salkım bombaları kullanmakla suçlayarak söz konusu saldırıda 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



BM geçtiğimiz haftada Rusya’nın Ukrayna’nın kalabalık bölgelerinde en az 24 kez salkım bombaları kullandığına dair muteber bazı iddiaların söz konusu olduğunu bildirmişti.



2008 yılında 100’ü aşkın ülke salkım bombası veya diğer adıyla misket bombaları kullanılmamasına dair bir sözleşme imzaladı. Rusya ve Ukrayna söz konusu sözleşmeyi imzalamamıştı.





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