ABD’den Çin’e Uyarı: Rusya’ya Yardım Etme

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden’le beraber Avrupa’ya gitmeden önce Çin’in Rusya’yı desteklemesi konusuna değinerek “Washington Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların en dakik şekilde uygulanması doğrultusunda Çin’in Rusya’nın gelirlerini kolaylaştırma veya söz konusu ülkenin ihracatına uygulanan kontrol elemanlarına karşı faaliyet etmesi doğrultusundaki olası tüm adımlarını yakından takip ediyoruz.” ifadelerini dile getirdi.
ABD’li yetkili açıklamasının devamında “ABD, Rusya’ya uyguladığımız ihracat kontrollerini telafi etmeye çalışan şirketleri araştırıyor.” dedi.
Jake Sullivan açıklamasının devamında “Eğer Çinli şirketler veya diğer ülkelere ait olan şirketler Rusya’yı desteklemek için bir eylemde bulunursa, ABD elinde bulundurduğu birtakım araçlarla söz konusu eylemleri engelleyebilir.” ifadelerine yer verdi.
Bundan önce de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan yaptığı bir açıklamada Pekin’in Moskova’ya yaptırımları delmesi için yardım etmesi durumunda “muhakkak” bunun sonuçlarına katlanacağını bildirmişti.
Bundan önce geçtiğimiz haftada Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı bir açıklamada “ABD, Çin’in Rusya’ya olası askeri teçhizat desteği sunma kararı almasından endişeleniyor.” demişti.
ABD medyasında Rusya’nın Çin’e askeri ve ekonomik yardım talebinde bulunduğu iddiaları yansımıştı ancak Çin hükumeti söz konusu iddiaları yalanlamıştı.
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Tahran, İRNA- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Çin’in Rusya’ya olası bir yardım kararı konusunda uyarı yaparak “Çin Rusya’ya yardım etmeye kalkışırsa, ABD buna karşılık verecektir.” dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden’le beraber Avrupa’ya gitmeden önce Çin’in Rusya’yı desteklemesi konusuna değinerek “Washington Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların en dakik şekilde uygulanması doğrultusunda Çin’in Rusya’nın gelirlerini kolaylaştırma veya söz konusu ülkenin ihracatına uygulanan kontrol elemanlarına karşı faaliyet etmesi doğrultusundaki olası tüm adımlarını yakından takip ediyoruz.” ifadelerini dile getirdi.
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