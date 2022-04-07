Ukrayna Savaşı NATO'nun Gücünün Azalmasına Sebep Oldu

İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin Yardımcısı ve Askeri Yüksek Danışmanı General Seyyid Yahya Safevi üniversite öğretim görevlileri ve komutanların katılımıyla düzenlenen bir panelde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.



General Safevi Rusya-Ukrayna savaşına değinerek yeni bir dönemin başladığını ve 2. Dünya savaşının 1945’te sona ermesinde bu yana Avrupa kıtasında bu koşulların görünmediğini belirtti.



Yahya Safevi açıklamasının devamında “Rusya, eski Sovyetler Birliği topraklarını kendi milli güvenlik sahasının bir parçası olarak görüyor. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra yavaş yavaş Litvanya ve Estonya gibi Sovyetler’den ayrılan Rusya sınırındaki tüm ülkeler NATO’ya üye oldu ve şu an 30 ülke NATO’ya üyedir.” dedi.



İran İslam İnkılabı Lideri’nin Askeri Yüksek Danışmanı Ukrayna savaşına dair açıklamalarını şöyle sürdürdü:



“2005 yılında Ukrayna’da renkli devrim gerçekleştikten sonra, ABD’liler Ukrayna’yı Batı cephesine çekmeye çalıştı ve 2014’de Viktor Yanukoviç’in devrilmesinin ardından, Ukrayna ABD ve Avrupa’nın tasarladığı senaryonun doğrultusunda NATO üyeliği yolunda hareket etti. Burada Rusya’nın jeostratejik hassasiyetlerini anlamakta Kiev ve Moskova arasında sadece 400 Kilometre mesafe olduğunu ve bu mesafede hiçbir yüksekliğin olmadığını bilmek faydalı olacaktır. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna’nın coğrafi kaderi birbirine bağlıdır. ABD’liler ve NATO, Ukrayna’yı bir NATO üyesi yapmayı başarıp füze sistemlerini, hava savunma sistemlerini ve diğer silahları ve askeri teçhizatını Ukrayna’da konumlandırırsa, Moskova ciddi bir şekilde tehdit altında olacaktır. Dolayısıyla Rusya’nın Ukrayna’ya bakışı, milli güvenliğe dayalıdır.”



General Safevi açıklamasının devamında söz konusu savaşın etkilerini değerlendirdi:



“Bu savaş ABD, NATO ve Avrupa’nın gücünün azalmasına sebep oldu. Tabii Rusya’da zarar gördü ve bu ülkenin gördüğü en büyük zarar dünya kamuoyu cephesinde ve Rusya’nın genel diplomatik gücünün azalmasında kendisini gösteriyor. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar hem bu ülke için hem de ABD ve Avrupa’nın ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda ağır bedeller ödemesine yol açacak.”



İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin Yardımcısı konuşmasının devamında Çin’in Ukrayna krizinden en çok faydalanan ülke olduğunu belirterek “İçinde bulunduğumuz uluslararası koşullarda, dünya çapında güç denklemler Çin’in çıkarına göre değişmektedir. Sürekli yukarıya doğru gelen güç dengesindeki o ağırlık, hem ABD hem de Avrupa’nın karşısında güçlenen Çin’dir.” ifadelerine yer verdi.



İran Lideri Yarımcısı ve Askeri Yüksek Danışmanı mevcut koşullarda İran İslam Cumhuriyeti’nin fırsatları ve bu ülkenin karşısında duran tehditlere değinerek açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Bence 1401 hicrî-şemsî yılı hem milli sınırında, hem bölge alanında hem de uluslararası sahada İran İslam Cumhuriyeti’nin fırsatlar yılı olacaktır. Önemli olan bizim karşımızdaki fırsatları akıllı bir politika izleyerek değerlendirmek. Ben 15 yılı aşkındır üniversitelerde ve bilimsel panellerde dünyadaki gücün kaç kutuplu olmasına doğru hareket ettiğimizi belirtiyorum. Güç yavaş yavaş batıdan doğuya hareket etmektedir.”



General safevi açıklamasının sonunda “İslam aleminin ve Asya kıtasının gücü önümüzdeki yıllarda şekillenecektir. İran her iki güç akımının form almasında, eksende olan bir rol oynayabilir. İran İslam Cumhuriyeti İslam aleminin kalbi ve Asya kıtasının önemli ülkelerinden biridir.” ifadelerini kullandı.





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