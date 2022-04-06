Twitter Rusya Hükumetine ait Resmi Kullanıcı Hesaplarına Erişimi Kısıtlayacak

Fransa haber ajansının yayınladığı bir habere göre Twitter bir bildiride bundan sonra söz konusu platformda resmi hesapları olan kullanıcıların hesapları arama bölümü başta olmak üzere programın hiçbir bölümünde tavsiye edilmeyeceğini belirtti.



Bu şirket rakibi olan Facebook ve İnstagram’ın ana şirketi Meta gibi bundan önce Rusya’nın AB’deki haber ajanları olan Russia Today ve Sputnik haber ajanlarının kullanıcı hesaplarını kapatmıştı.



Moskova da Rusya’da Twitter, Facebook ve İnstagram’ erişimi kısıtlayarak söz konusu eylemlere tepki gösterdi.



Twitter yayınladığı bildiride “Biz özgür bilgi dolaşımını kısıtlayan veya silahlı çatışmalarla meşgul olan ülkelerin devletlerine ait hesaplara destek olmayıp söz konusu hesapları önermiyoruz. İster Twitter söz konusu ülkelerde kısıtlanmış olsun ister olmasın.” ifadeleri yer alıyor.







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