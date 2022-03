Joe Biden’in Popülerliğinin Azalmasında Yeni Rekor

The Hill web sitesinin yayınladığı NBC News’un Joe Biden’in popülerliğine dair yaptığı yeni ankete göre katılımcıların %55’i Biden’in ABD Başkanı olarak kendinden gösterdiği performansı yetersiz buluyor.



NBC News’un Ocak ayında düzenlediği bir önceki ankette Biden’in popülerliği %43 iken yeni yapılan ankette katılımcıların %54’ü Biden’in performansını yetersiz buldu.



NBV News tarafından düzenlenen yeni ankete göre her 10 ABD’liden 7’si Biden’in Rusya ile Ukrayna veya diğer batı ülkeleri arasındaki gerginliği yönetme kabiliyetine güvenmiyor.



Aynı zamanda söz konusu ankete katılan her 10 ABD’liden 8’i son gerginliklerin ABD’liler için petrol fiyatlarının artmasına ve nükleer savaşın başlamasına sebep olmasından korktuğunu belirtti.



Söz konusu anket ABD Başkanı Joe Biden’in Avrupa’ya gitmesi ve dünya liderleriyle Ukrayna krizine ilişkin görüşmesinden kısa bir süre önce gerçekleşmiştir.



Söz konusu anket yetişkin 1000 ABD’linin katılımıyla 18-22 Mart tarihleri arasında %3 hata payıyla düzenlendi.



Max News sitesi NBC News’un düzenlendiği anketin sonuçlarının haberini Biden’in popülerliğinde facia düzeyinde bir azalma ifadeleriyle yansıttı.







Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish