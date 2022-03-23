23 Mar 2022 20:41
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Rusya Devlet Duması’ndan 300 Kişi ABD Yaptırımlar Listesine Girecek

Rusya Devlet Duması’ndan 300 Kişi ABD Yaptırımlar Listesine Girecek

Tahran, İRNA- ABD’li iki yetkili Joe Biden’in Perşembe günü Rusya Devlet Duması’ndan 300 Milletvekiline yaptırım uygulamaya karar verdiğini bildirdi.

ABD’li iki yetkili tarafından aktarılan bilgiye göre ABD, Rusya Devlet Duması’ndan 300 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

Söz konusu bilgilere rağmen Beyaz Saray Sözcüsü yaptığı son açıklamada henüz kimlerin yaptırımlar listesinde yer alacağı ve kaç kişi olduklarıyla ilgili kararların kesinleşmediğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü açıklamasının devamında “Biz Perşembe günü yani ABD Başkanı’nın Avrupa’daki müttefikleriyle görüşme fırsatı olduğunda, Rusya’ya karşı yaptırımlar doğrultusunda daha büyük adımlar atacağız.” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden bugün NATO kuruluna katılmak, 7 grubu liderleriyle görüşmek Avrupa’nın düzenleyeceği bir oturuma katılmak üzere Brüksel’e gidiyor.
 



Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

 

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