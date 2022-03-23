Rusya Devlet Duması’ndan 300 Kişi ABD Yaptırımlar Listesine Girecek

ABD’li iki yetkili tarafından aktarılan bilgiye göre ABD, Rusya Devlet Duması’ndan 300 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.



Söz konusu bilgilere rağmen Beyaz Saray Sözcüsü yaptığı son açıklamada henüz kimlerin yaptırımlar listesinde yer alacağı ve kaç kişi olduklarıyla ilgili kararların kesinleşmediğini bildirdi.



Beyaz Saray Sözcüsü açıklamasının devamında “Biz Perşembe günü yani ABD Başkanı’nın Avrupa’daki müttefikleriyle görüşme fırsatı olduğunda, Rusya’ya karşı yaptırımlar doğrultusunda daha büyük adımlar atacağız.” şeklinde konuştu.



ABD Başkanı Joe Biden bugün NATO kuruluna katılmak, 7 grubu liderleriyle görüşmek Avrupa’nın düzenleyeceği bir oturuma katılmak üzere Brüksel’e gidiyor.







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