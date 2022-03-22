Ukrayna Krizinin Temelinde ABD’nin Kararları Var

Endonezya’da düzenlenen 144. Dünya Parlamentolar Arası Kurulun oturumuna katılan İran heyetinin Başkanı Mücteba Rızakhah bugün söz konusu oturumun genel kurulunda gündemde olan Ukrayna krizinin çözüm yolu ile ilgili yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyetinin sabit tutumunun dünya genelinde tüm savaşların durdurulması olduğunu hatırlattı.



İranlı yetkili açıklamasının devamında “Ukrayna krizinin temelinde ABD’nin politik ve askeri kararları ve uygulamaları yer alıyor. Çifte standart politikası ister Yemen’de olsun ister Ukrayna’da, dünya genelinde savaşa karşı kabul edilebilir bir çözüm yolu sayılmaz.” ifadelerini kullandı.



Rızakhah İran’ın Ukrayna konusuyla ilgili de İran’ın savaşın durdurulması ve çözüm yolunun barışçıl yollardan takip edilmesinden yana olduğunu belirtti.



Endonezya’da düzenlenen oturuma katılan heyetin Başkanı olarak konuşan Rızakhah açıklamasının sonunda “NATO’nun doğuya yayılma doğrultusunda gösterdiği çabalardan dolayı oluşan kaygılar bağımsız doğu ülkelerince anlaşılırdır. Dolayısıyla tüm ülkelerin uluslararası hukuk ilkelerine bağlı kalması gerektiğinin altını çiziyorum. Bu krizde de savaşın sonlanması için müzakere ve diploması yaklaşımının temel alınması gerektiğini düşünüyoruz ve İran İslam Cumhuriyeti olarak tüm taraflara çatışmaları durdurmalarına ve sorunların giderilmesi için hemen müzakereleri başlatmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.









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