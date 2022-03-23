Rusya Dışişleri Bakanı’ndan Batı Ülkelerine NATO Uyarısı!

Uluslararası Moskova İlişkileri devlet kurumunda konuşma yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “Batı tarafı sadece 24 Şubat tarihinde başlaya Ukrayna çatışmasını görmek istiyor çünkü ondan önce yaşanan tüm olayları görmezden geliyor.” ifadelerini kullandı.



Rus yetkili Ukrayna’daki neo-Nazi grupların oluşumuna değinerek “Batı, sadece kelimelerle oynuyor.” dedi.



Sergey Lavrov ‘NATO Uluslararası Barış Güçleri’nin Ukrayna’ya gönderilmesi, Rusya’nın doğrudan NATO’yla çatışmaya girmesine yol açabilir.” ifadeleriyle dikkat çekti.



Polonya geçtiğimiz haftada ‘Uluslararası Barış Güçleri’nin donanımlı bir şekilde Ukrayna’ya gönderilmesi talebinde bulunmuştu.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamasının devamında “Umarım onlar ne kadar önemli bir mesele hakkında konuştuklarını biliyorlardır. Söz konusu güçlerin sevk edilmesi, NATO’nun doğrudan Rusya güçleriyle karşı karşıya gelmesi anlamına gelir. Bu mesele şu ana kadar tüm tarafların gerçekleşmemesi için çaba gösterdiği bir mesele olmakla beraber aynı zamanda tarafların konuşmalarda gerçekleşmemesi gerektiğini vurguladığı bir konudur.” şeklinde konuştu.



Rusya Dışişleri Bakanı konuşmasında ikili müzakerelere değinerek Ukrayna’nın sürekli sunmuş olduğu önerilerden vazgeçtiğini ve sürekli tutumunu değiştirdiğinden dolayı müzakerelerin sürecini zor bir süreç olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirtti.



Lavrov batılı ülkelerin ırkçı ideolojik propagandalar yaptığının altını çizerek “Batı ülkelerinin söz konusu yaklaşımı tamamen bu ülkelerdeki yeni neslin eğitimine yansımıştır. Batılılar ırkçı grupları destekliyor ve bundan uzun bir süre önce özellikle Ukrayna üzerine planlama yapmışlardı.” dedi.



Rusya Dışişleri Bakanı batılı tarafların, Moskova’yla iyi ilişkilere sahip olmak isteyen tüm ülkeleri tehdit ettiğini belirtti.



Lavrov konuşmasının sonunda batılı ülkelerin Rusya’ya karşı uygulamalarının ardında Ukrayna meselesinin olmadığını ve meselenin ABD’nin tüm dünyaya tek başına hakim olmaya çalıştığının asıl hedef olduğunu söyledi.



Rusya ve Ukrayna arasında şu ana kadar gerçekleşen farklı müzakerelerin hiçbiri uzun süreli ve geniş çaplı bir ateşkes ile sonuçlanmadı. İki ülke Dışişleri Bakanlarının Türkiye’de yaptıkları müzakerelerde somut bir ilerleme kaydetmedi.





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