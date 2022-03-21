Rusya Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı’nın Putin Konuşmasına Sert Tepki!

Sputnik sitesinin yayınladığı bilgiye göre Moskova’nın, Biden’in Rusya Başkanı Putin’in aleyhine yaptığı açıklamalarının iki ülke ilişkilerinin kesilmesi öncesi bir aşamaya gelmesine sebep olduğunu bildirdi.



Bu doğrultuda Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Rusya Büyükelçisini çağırarak, ABD Başkanı Biden’in açıklamalarına karşı itiraz mektubunu ülkenin Rusya Büyükelçisine teslim etti.



ABD Başkanı Joe Biden 16 Mart tarihinde yaptığı konuşmada Rus mevkidaşına savaş suçlusu demişti. Moskova ise bir gün sonra ABD Başkanı’nın kullandığı ifadelere tepki göstererek, bu sözlerin “kabul edilemez” ve “affedileme” olduğunu belirtmişti.



ABD Başkanı aynı günde yine Rusya Başkanı Putin’e karşı “katil diktatör” ve “haydut” ifadelerini kullanmıştı.











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