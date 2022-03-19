19 Mar 2022 12:59
Journalist ID: 2391
News Code: 84690485
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Kiev'in Podilski bölgesine füze saldırısı

Kiev, İRNA- Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, dün akşam başkent Kiev'e Rus füzesi atıldı. Kiev Belediye Başkanı bu saldırıda bir kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını iddia etti. Kameraman: Muhamme Cevad Abcuşk

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