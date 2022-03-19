Kiev'in Podilski bölgesine füze saldırısı

Kiev, İRNA- Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, dün akşam başkent Kiev'e Rus füzesi atıldı. Kiev Belediye Başkanı bu saldırıda bir kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını iddia etti. Kameraman: Muhamme Cevad Abcuşk