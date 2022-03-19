Kiev'in Podilski bölgesine füze saldırısı

Kiev, İRNA- Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, dün akşam başkent Kiev'e Rus füzesi atıldı. Kiev Belediye Başkanı bu saldırıda bir kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını iddia etti. Kameraman: Muhamme Cevad Abcuşk
İlgili haberler
-
İngiltere Polonya'da Hava Savunma Sistemi Yerleştiriyor
Tahran, İRNA- İngiltere savunma Bakanı Ben Wallace ülkesinin “Sky Sabre” hava savunma sistemini…
-
İran ve Ukrayna Dışişleri Bakanları görüştü
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukraynalı meslektaşı Dmitry Koluba…
-
AB İçişleri Komiserinden Ukraynalı ve Orta Doğulu sığınmacılar arasında ayrımcı politika itirafı
Tahran, İRNA- Avrupa İçişleri Komiseri Elva Johansson, AB'nin Ukraynalı sığınmacılara yanıtının…
-
Emir Abdullahiyan: Savaşı dünyanın hiçbir yerinde çözüm olarak görmüyoruz
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Polonyalı mevkidaşı ile yaptığı telefon…
yorumunuz