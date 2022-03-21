Almanya, Rusya’ya Bağımlılığını Azaltmak İçin Katar İle Doğal Gaz Anlaşması İmzaladı

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Pazar gecesi ülkenin Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in Katar ziyaretine ilişkin “Habeck söz konusu anlaşmanın garantisini Doha ziyaretinde sağlamış oldu. Bir sonraki adım ilgili şirketlerin anlaşmanın somut müzakerelerine başlamasıdır.” dedi.



Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck sıvı gaz ihracatında dünya çapında ilk üç sırada yer alan Katar’ın başkenti Doha’da, Katar Emiri Temin bin Hamed es-Sani ile görüştü.



Katar’dan önce BAE’ye giden Almanya Ekonomi Bakanı Habeck bir radyo röportajında “Almanya önümüzdeki kışta enerji kaynaklarını temin etme konusunda çok endişeli.” ifadelerini kullanmıştı.



Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından beri Almanya’nın bu ülkeye olan enerji bağlılığını azaltmak için birçok projeyi uygulayan Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck bu doğrultuda enerji ihracatında ilk sıralarda yer alan Arap ülkelerine öncelik vermekte.



Öte yandan AB komisyonu da Avrupa ülkelerinin Rusya’ya olan enerji bağlılığını önümüzdeki 5 yıl boyunca ortadan kaldırmak için farklı projeleri değerlendiriyor.



Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck geçtiğimiz günlerde Norveç ve ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde de söz konusu ülkelerden doğal gaz almayı değerlendirdi.



Almanya Rusya’dan enerji ithalatını tamamen durdurma konusunda oldukça temkinli davranıyor çünkü bu durumun Almanya’daki tüketiciler için enerji fiyatlarını artırarak bu ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyeceği kanaatinde.



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