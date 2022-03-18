ABD’li “Newsweek” Dergisi Çin’in Sonbaharda Tayvan’a Saldırmayı Planladığını İddia Etti

ABD’li Newsweek dergisinin resmi sitesinde yayınlanan bir raporda Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Vu, Çin Cumhurbaşkanı Şİ Cinping’in içinde bulunduğumuz yılın sonbahar aylarında Tayvan’a saldırmayı planladığı yönündeki Rusya’nın güvenlik belgelerinin doğruluğuyla ilgili bir açıklamada bulunamayacağını söylediği yer alıyor.



Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Vu söz konusu açıklamanın devamında “Çin, Tayvan’a saldırmak istesin veya istemesin, bizim her koşulda kendimizi savunmak için hazır olmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.



ABD’nin eski Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde mevcut hükumetin Avrupa’daki krizlere ilişkin politikalarını eleştirip Çin’in yakın bir zamanda Tayvan’a saldıracağını iddia etmişti.



Donald Trump Çin’in Tayvan’a saldırmak için iyi bir motivasyona sahip olduğunu belirterek, Pekin’in ABD Başkanı Joe Biden hükumetinin Afganistan’dan geri çekilmesini ve onun Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına karşılık tepkilerine tanıklık ederek Biden hükumetinin zayıf bir hükumet olduğu sonucuna vardığını söylemişti.



Çin bundan çok öncesinden beri Tayvan’ın kendi topraklarına ait olduğunu savunuyor. Çin’in ABD Büyükelçisi Aralık ayında ABD’nin NPR’ye (National Public Radio) yaptığı açıklamada Tayvan’a değinerek “Söz konusu ada, Çin ve ABD arasındaki en büyük gerginliğin göstergesidir.” ifadelerini kullanmıştı.



Çin’in ABD Büyükelçisi söz konusu açıklamasının devamında “Washington’dan cesaret alan Tayvan yetkilileri bağımsız olma sürecinde ilerlemeye çalışırlarsa, yüksek bir ihtimalle Çin ve ABD bir savaşa dahil olacaklardır.” demişti.



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