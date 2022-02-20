Avusturya ve Almanya'dan Ukrayna'ya uçuşları durdurma kararı

Avusturya Havayolları sözcüsü Anna Pacinger, Avusturya Havayolları'nın Ukrayna'daki güvenlik durumu nedeniyle Kiev ve Odessa'ya tüm uçuşları Şubat ayı sonuna kadar iptal ettiğini söyledi.

Alman Lufthansa Havayolları da Kiev uçuşlarını askıya alacağını duyurdu. Şirket Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 21-28 Şubat tarihleri ​​arasında Kiev'e olan tüm uçuşların iptal edildiğini söyledi. Açıklamada, Lufthansa'nın durumu sürekli izlediği ve bir sonraki uçuşlara karar vereceği belirtildi.

Alman havayolu KLAM ise daha önce Ukrayna uçuşlarını askıya almıştı.

Daha önce Almanya ve Avusturya, vatandaşlarını Ukrayna'ya seyahat etmemeleri ve derhal bu ülkeden ayrılmaları konusunda uyaran bir seyahat uyarısı yayınlamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya karşı Batı Rusofobisini sürdürerek, "Ukrayna'ya seyahat etmeme konusunda uyarıyoruz" dedi.

Alman vatandaşlarından şimdi Ukrayna'yı terk etmeleri isteniyor. Açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yakın mevcudiyeti ve yaygın hareketi nedeniyle iki ülke arasındaki gerginliğin devam ettiği belirtildi.

Açıklamanın başka bir bölümünde, Ukrayna'nın olası bir Rus işgaline uğraması durumunda Alman vatandaşlarını korumak için çok sınırlı seçeneklerin olacağı belirtildi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre ise ülke vatandaşlarına benzer bir tavsiyede bulunuldu ve askeri harekatın çok ciddi bir tehdit olabileceği konusunda uyarı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce siyasi uydurmaları ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidini öne sürerek vatandaşlarını Kiev'e seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı.

Moskova ve Kiev arasındaki ilişkiler 2014'ten bu yana kötüye gitti ve ABD ve müttefiklerinin propagandasının etkisiyle gerginlikler yoğunlaştı.

Rusya, Rusya sınırları yakınındaki tüm NATO askeri tatbikatlarını askıya alma ve güçlerini Doğu Avrupa'dan çekme gereğini vurgulayarak ABD'ye güvenlik güvenceleri ve talepler gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı güçlerin müttefiklerini Rusya'yı kuşatmak için kullandığına inanarak, NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri operasyonlarını askıya almasını istiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rus güçlerinin önümüzdeki günlerde Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığını söyledi ve Rus güçlerinin şimdiden Ukrayna'yı Belarus, Ukrayna sınırı ve Karadeniz üzerinden kuşattığını da sözlerine ekledi.

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