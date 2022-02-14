Emir Abdullahiyan ve Lavrov görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki bakan’ın Cumhurbaşkanı Reyisi’nin Moskova ziyareti ve Cumhurbaşkanı Putin ile varfıkları anlaşmalar hakkında görüştüğü ifade edildi.

Tarafların görüşmede Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış hali ile ihyası ve bu konudaki müzakerelerde sağlanan ilerleme ifade edildi.

Taraflar ayrıca görüşmede Ukrayna ve batının bu hususta yarattığı gerginlik ile ilgili de görüştüler.

Lavrov görüşmede, ABD ve müttefiklerinin Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma hazırlığı iddialarının tahrikkar olduğunu ve bu ülkelerin Ukrayna yönetimini Donbas meselesinin zorbalıkla çözülmeye sevkettiğini belirtti.

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