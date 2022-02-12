AB diplomatları Ukrayna'dan ayrılmak istiyor

Zorunlu olmayan personele Ukrayna'dan uzakta çalışma fırsatı verildiğini söyleyen Stano, Avrupa Birliği'nin bu diplomatları Kiev'i terk etmeye çağırdığını ifade ederek, 'Ancak Kiev'deki personele bu mesaj bir tahliye değil ve biz tahliye etmiyoruz' dedi.

AB'nin Ukrayna Büyükelçisi Matthew Maasikas da Cuma günü Ukrayna'daki diplomatlara bir an önce ayrılmaları yönünde bir mesaj gönderdi.

Masikas'ın mesajının metni şöyle: "Brüksel'deki genel merkezle görüştükten sonra, gerekli personel dışındaki tüm yabancı meslektaşlarımdan bir an önce Ukrayna'yı terk etmelerini ve yurt dışında çalışmalarını istedim' dedi.

Karar, son birkaç saat içinde ABD, Japonya, İngiltere, Danimarka ve Norveç gibi bazı ülkelerin vatandaşlarından Ukrayna'yı derhal terk etmelerini istemesinin ardından geldi.

Daha önce Bloomberg, konuya yakın yetkililerin Rusya'nın eylemlerinin Donbass bölgesini kışkırtmayı veya başkent Kiev'e saldırmayı kapsayabileceğini söylediklerini aktardı.

ABD yetkilileri, Putin'in bu tür planları uygulamaya karar verip vermediğini bilmiyor. Ayrıca, ABD'nin değerlendirmelerini destekleyecek kanıtları paylaşmadığını söylüyorlar.

Rus diplomatlar Ukrayna'dan ayrıldı

Öte yandan Ukrayna'daki tansiyonun beklenmedik şekilde artmasının ardından, bilgili kaynaklar Rus diplomatların Ukrayna'dan çekilmeye başladığını duyurdu.

RIA Novosti bilgili bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ukrayna'daki Rus diplomatik merkezlerinin personeli ülkeyi terk etmeye başladı' dedi.

Rus basını, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonları ve konsolosluklarındaki personelin Rusya'ya döndüğünü bildirdi.

RIA Novosti, Ukrayna'daki Rus konsolosluklarıyla olan sorunları, personelin Ukrayna'dan ayrılmaya başladığının ve anavatanlarına döndüklerinin kanıtı olarak gösteriyor.

Ukrayna'daki Rus büyükelçiliği, iki ülke arasındaki yoğun gerilimler ve Ukraynalı aşırı milliyetçilerin tekrarlanan saldırıları ve ayrıca Lviv, Harkov ve Odessa şehirlerindeki başkonsolosluklar nedeniyle son yıllarda yarı aktif durumda.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov iki gün önce İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Terras ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'daki bazı Batılı diplomatik misyonların personelini ülkeden çekmeye başladığını söyledi.

Bu bağlamda Lavrov, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonlarının zorunlu olmayan bir dizi personelini sınır dışı etme ve anavatanlarına dönme olasılığını duyurdu.

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