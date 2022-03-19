Masum insanların öldürülmesi, BM Güvenlik Konseyi'ndeki adaletsizliğin sonucudur

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı 12 Mart Cumartesi günü 81 kişinin idam edildiğini duyurdu. Suudi medyası ise bunlardan 41'inin Şii olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan hükümeti, terörle mücadele bahanesiyle her yıl çok sayıda muhalifi öldürüyor. Önde gelen bir Şii din adamı olan Şeyh Nimr Bakır el-Nimr, Suud Hanedanı'nı eleştirdiği için 2016 yılında idam edildi.

Bu bağlamda İRNA'ya konsuan İran Doğu Süryani Kilisesi Başpiskoposu Marnersi Bünyamin, dünyanın dört bir yanındaki masum insanların öldürülmesini kınayarak, "BM Güvenlik Konseyi tüm uluslara barış getirmek için kuruldu, ancak misyonunu yerine getiremiyor. Orada adalet sağlansaydı, bugün masum insanların katledilmesine tanık olmazdık ve Güvenlik Konseyi'nin temeli zayıf ve topallamaları nedeniyle zorbalar, güçlerini göstermek için her şeyi yapıyor'' diye belirtti.

Güvenlik Konseyi'nin kararlı ve adalete ve insanlığa dayalı karar veremediğini kaydeden Bünyamin, ''BMGK üyeleri tüm ülkelerin çıkarlarını değil, kendi ülkelerinin ulusal çıkarlarını esas alarak karar veriyor. İnsan haklarına sahip çıktığını iddia eden ülkeler de çıkarlarını sağlamak için her türlü savaş ve kan akıtmayı yapıyor ve niyetleri ile amaçladıkları şey kendi ülkelerinin çıkarlarıdır" diye konuştu.

Bu nedenle, güç, zenginlik ve statü kazanma potansiyeline sahip olan ve herhangi bir etnik köken veya ırktan masum insanların katledilmesine yol açan herhangi bir savaş ve kan dökülmesinin Hıristiyan dinince kınandığını ifade eden Bünyamin, bugün insanlığın adaletten yoksun olduğunu belirterek, "Modern zamanlarda Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarına, bugün Rusya-Ukrayna savaşına ve aynı zamanda Filistinlilerle Suriyelilerin vahşice katledilmesine tanık oluyoruz. İnsanları katletmenin ve ilahi hukuk ile uluslararası hukukun dışında kalan öldürmeleri reddediyoruz ve Hristiyanlık açısından insan, Tanrı'nın bir yaratığı olduğu için başka bir insanı öldüremez” diye ekledi.

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