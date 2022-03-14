İnfaz ve dizginsiz şiddet, kendi yaratılan krizlerin çözümü değil

Suudi Arabistan'daki son toplu infazlara yanıt olarak, bu insanlık dışı eylemi "insan hakları ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olarak nitelendiren Hatipzade, bu idamları adil yargı süreçleri gözetilmeksizin insani ve kabul edilmiş yasal prosedürleri lkelerine aykırı bir eylem olarak belirtti.

İdam ve dizginsiz şiddetin kendince çıkarılan krizlerinin çözümü olmadığının altını çizen Hatipzade, ''Suudi hükümeti siyasi ve adli kargaşayı ve halka uyguladığı baskısını örtmek için olağan başlıkları kullanamaz" diye konuştu.

Batılı ülkelerin çifte standart uygulamasını ve insan hakları kavramının araçsal kullanımını hatırlatan Hatipzade, insan hakları iddiasında bulunan ülkelerin sessizliğini ve hareketsizliğini kınayarak, bunu insan hakları kavramını açgözlülük için siyasi olarak istismar etmedeki ikiyüzlülüklerinin bir işareti olarak nitelendirdi.

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