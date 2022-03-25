G7 Ukrayna Savaşında Kimyasal Silahların Kullanılmasına Dair Uyarıda Bulundu

G7 liderlerinin Perşembe günü açıkladıkları ortak bir bildirgede söz konusu ülkelerin Ukrayna savaşı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve başta Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun hesap vermesi için tüm çabalarını gösterecekleri bildirildi.
G7 liderlerinin ortak bildirgesinde yer alan önemli ana başlıklar şöyle:
Ukrayna’ya yapılan yıkıcı ve korkunç saldırıları kınıyoruz.
Uluslararası kanunları destekleme ve barış ve istikrarın geri dönmesi doğrultusundaki kararlığımızda birliğimizi koruyacağız.
Rusya güçlerinden hemen Ukrayna için “güvenli geçitler” oluşturarak Mariupol ve kuşatma altında olan diğer şehirlere insan yardımlarının ulaşmasını sağlamaları istendi.
Belarus yetkililerinden gerginlikleri artırmaktan uzak kalmaları ve askeri güçlerini Ukrayna’ya karşı kullanmaktan kaçınmaları istendi.
G7 gerektiği takdirde Rusya’ya karşı yapılan eylemlerin artması için hazırdır.
Rusya’nın saldırısı Ukrayna’daki ‘nükleer tesislerin güvenliği’ni tehlikeye sokmuştur.
G7 Ukrayna’ya siber saldırılar karşısında kendisini koruması için destek vermeye devam edecektir.
Mültecilere yapılan desteklerin ‘genişlemesi’ için daha fazla adımlar atılacaktır.
Rusya’ya enerji bağımlılığının azalması için daha fazla ugyulamalar gerçekleşecektir.
Putin 24 Şubat tarihinde Ukrayna’ya karşı ‘özel operasyon’ olarak adlandırdığı askeri operasyonu başlattı. Putin ondan önce 21 Şubat’ta son kez batı ülkelerinin Moskova’nın güvenlik kaygılarını görmezden geldiğini belirtmişti.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
Tahran, İRNA- G7 liderleri ortak bir bildirgede Ukrayna savaşında kimyasal, biyolojik, nükleer ve bunlara bağlı silahların kullanılması veya kullanmaya tehdit edilmesi konusunda uyarıda bulundu.
G7 liderlerinin Perşembe günü açıkladıkları ortak bir bildirgede söz konusu ülkelerin Ukrayna savaşı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve başta Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun hesap vermesi için tüm çabalarını gösterecekleri bildirildi.
İlgili haberler
-
NATO: Ukrayna’ya Desteklerimiz Artacak
Tahran, İRNA- NATO üyesi 30 ülke Perşembe günü aldıkları ortak kararda Ukrayna’yı daha fazla…
-
Rusya Dışişleri Bakanı’ndan Batı Ülkelerine NATO Uyarısı!
Tahran, İRNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov NATO Barış Güçlerinin Ukrayna’ya sevk edilmesinin…
-
Endonezya Parlamentolar Arası Kuruldaki İran Heyetinin Başkanı
Ukrayna Krizinin Temelinde ABD’nin Kararları Var
Tahran, İRNA- Dünya Parlamentolar arası Kurul’un oturumunda konuşan İran heyetinin lideri Mücteba…
-
İstihbarat Bakanı: Ukrayna krizi, ABD’nin süper güç olma konumunu korumak için hezimete uğramış çabalarındandır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatib, ABD’nin süper güç…
-
Emir Abdullahiyan: Ukrayna krizinin kökleri NATO provokasyonlarındadır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna krizinin…
yorumunuz