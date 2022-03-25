G7 Ukrayna Savaşında Kimyasal Silahların Kullanılmasına Dair Uyarıda Bulundu

G7 liderlerinin Perşembe günü açıkladıkları ortak bir bildirgede söz konusu ülkelerin Ukrayna savaşı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve başta Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun hesap vermesi için tüm çabalarını gösterecekleri bildirildi.



G7 liderlerinin ortak bildirgesinde yer alan önemli ana başlıklar şöyle:



Ukrayna’ya yapılan yıkıcı ve korkunç saldırıları kınıyoruz.



Uluslararası kanunları destekleme ve barış ve istikrarın geri dönmesi doğrultusundaki kararlığımızda birliğimizi koruyacağız.



Rusya güçlerinden hemen Ukrayna için “güvenli geçitler” oluşturarak Mariupol ve kuşatma altında olan diğer şehirlere insan yardımlarının ulaşmasını sağlamaları istendi.



Belarus yetkililerinden gerginlikleri artırmaktan uzak kalmaları ve askeri güçlerini Ukrayna’ya karşı kullanmaktan kaçınmaları istendi.



G7 gerektiği takdirde Rusya’ya karşı yapılan eylemlerin artması için hazırdır.



Rusya’nın saldırısı Ukrayna’daki ‘nükleer tesislerin güvenliği’ni tehlikeye sokmuştur.



G7 Ukrayna’ya siber saldırılar karşısında kendisini koruması için destek vermeye devam edecektir.



Mültecilere yapılan desteklerin ‘genişlemesi’ için daha fazla adımlar atılacaktır.



Rusya’ya enerji bağımlılığının azalması için daha fazla ugyulamalar gerçekleşecektir.





Putin 24 Şubat tarihinde Ukrayna’ya karşı ‘özel operasyon’ olarak adlandırdığı askeri operasyonu başlattı. Putin ondan önce 21 Şubat’ta son kez batı ülkelerinin Moskova’nın güvenlik kaygılarını görmezden geldiğini belirtmişti.





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