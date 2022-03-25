NATO: Ukrayna’ya Desteklerimiz Artacak

NATO üyesi 30 ülke liderinin Brüksel’deki olağanüstü oturumun sonlanmasından sonra düzenlenen basın toplantısında Jens Stoltenberg “NATO liderleri bizim Ukrayna’yı daha fazla desteklememiz gerektiği sonucunda vardı.” ifadesini kullandı.
NATO Genel Sekreteri yaptığı açıklamanın devamında “NATO, Rusya’ya karşı geçmişte benzeri görülmemiş baskılar yapmaya devam edecek. “ dedikten sonra Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya’dan oluşan yeni 4 savaş grubunun oluşacağını bildirdi.
Stoltenberg basın mensuplarına yaptığı açıklamasının devamında “Biz siber güvenlik alanında Ukrayna’yı daha çok destekleme kararı aldık. Ayrıca bu ülkeye biyolojik, kimyasal ve nükleer tehditler karşısında kendisini koruması için teçhizat vereceğiz.” dedi.
NATO Genel Sekreteri “Biz Ukrayna’yı desteklemek için tüm çabamızı göstermek. konusunda kararlıyız ve müttefiklerimizce yapılan yardım önerilerini çok iyi karşılıyoruz.’’ ifadelerine yer verdi.
Stoltenberg açıklamalarının devamında “Rusya’nın Ukrayna ve müttefiklerini suçlu göstererek kimyasal saldırı için bahane üretmeye yönelik bir çaba gösterdiği konusunda bazı endişelerimiz var. Ayrıca Çin’e sahip olduğu potansiyeli Rusya’ya yardım etmek için değil, Ukrayna savaşının barışçıl yollardan sonlanması için kullanması konusunda uyarı yapıldı.” şeklinde konuştu.
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Tahran, İRNA- NATO üyesi 30 ülke Perşembe günü aldıkları ortak kararda Ukrayna’yı daha fazla destekleme ve Rusya’ya karşı baskıları artırma konusunda anlaştı.
NATO üyesi 30 ülke liderinin Brüksel’deki olağanüstü oturumun sonlanmasından sonra düzenlenen basın toplantısında Jens Stoltenberg “NATO liderleri bizim Ukrayna’yı daha fazla desteklememiz gerektiği sonucunda vardı.” ifadesini kullandı.
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