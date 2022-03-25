NATO Rusya’yı Tehdit Etmemeli

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy Sky News kanalına verdiği röportajda “NATO Rusya’yı kışkırtırsa veya Rusya’ya saldırırsa, ne olacağını bilemem çünkü biz nükleer biz gücüz.” ifadeleriyle dikkat çekti.
Rus yetkili açıklamasının devamında “Ben bunu söylemenin doğru olduğunu düşünmüyorum ancak Rusya’yı tehdit etmek ve bu ülkenin işlerine müdahale etmek doğru bir eylem değildir. Dolayısıyla nükleer bir güç ile taraf olduğunuzda, tüm davranışlarınızın sonuçlarını hesaplamanız gerekir.” şeklinde konuştu.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin’in Basın Sözcüsü Çarşamba günü CNN kanalına yaptığı konuşmada “Bizim iç güvenliği belli bir şekilde yorumluyoruz. Siz nükleer silahları kullanmanın tüm nedenlerini okuyabilirsiniz” dedi.
Pentagon da ABD kongresine verdiği yeni değerlendirmesinde, Ukrayna’nın Rusya saldırısı karşısında daha fazla direnmesi ve Rusya’nın askeri gücünün etkisinin azalması durumunda, Putin’in batıyı nükleer silah kullanmakla tehdit edebileceğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin 24 Şubat tarihinde Rusya milli televizyon kanalında yaptığı bir konuşmada, Donbas bölgesine askeri eylem düzenlendiği haberini vererek Ukrayna güçlerinden silahlarını bırakmalarını istedi.
Ukrayna savaşının devam etmesiyle beraber, dünya çapında söz konusu gelişmeye tepkiler devam ediyor. Bununla birlikte Rusya’ya karşı diplomatik baskılar, tehditler ve uluslararası yaptırımlar giderek artmaya devam ediyor.
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Tahran, İRNA- Rusya’nın üst düzey diplomatlarından Polyanskiy “NATO, nükleer bir güç ile karşı karşıya ve Moskova’yı tehdit etmemeli ve tüm olasılıkları göz önünde bulundurmalıdır.” dedi.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy Sky News kanalına verdiği röportajda “NATO Rusya’yı kışkırtırsa veya Rusya’ya saldırırsa, ne olacağını bilemem çünkü biz nükleer biz gücüz.” ifadeleriyle dikkat çekti.
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