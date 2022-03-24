Rusya ABD’li Diplomatları Sınır Dışı Edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yayınladığı bir bildiride istenmeyen unsurlar olarak nitelendirdiği ve ABD’li diplomatlardan oluşan bir listeyi ABD’nin Moskova Büyükelçiliğindeki yüksek konumlu bir yetkiliye teslim ettiğini belirtti.

Söz konusu bildirinin devamında “Washington’un Rusya’ya karşı her türlü düşmanca eyleminin Rusya tarafından katı ve uygun bir yanıtla karşılaşacağı ABD tarafına iletildi.” ifadeleri yer alıyor.

Rusya’nın söz konusu tavrı ABD’nin buna benzer bir kararından kaynaklanıyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Rusya’nın BM’deki 12 daimi üyesini istenmeyen unsurlar olarak nitelendirmişti.



Rusya’nın BM’deki temsilcisi yaptığı bir açıklamada 12 Rus diplomatın Rusya’nın BM temsilciliğinden dışlanıp sınır dışı edilmesinin ABD’nin uluslararası taahhütlerine saygı göstermediğinin bir diğer göstergesi olduğunu belirtmişti.





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