Ukrayna Savaşı Gıda Krizine Yol Açabilir

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres BM Güvenlik Konseyi Kurulunda yaptığı konuşmada “Gıda, yakıt ve kimyasal gübrenin fiyatları giderek ciddi bir şekilde artıyor ve bunun sonucunda gıda temini düzeninde sorunlar baş gösterecek.” dedi.
BM Genel sekreteri açıklamasının devamında tüm söz konusu gelişmelerin en fakir insanları daha çok etkileyeceğini hatırlatarak bu gelişmelerin dünya genelinde siyasi bir istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.
Guterres Mısır, Lübnan, Somali, Sudan ve Yemen ülkelerine değinerek söz konusu ülkeler başta olmak üzere birçok ülke buğday talebinin en az yarısını Rusya veya Ukrayna’dan temin ettiğini hatırlattı.
Buğday fiyatları uluslararası piyasadaki fiyatlarındaki artış 2008 yılından bu yana yaşanmamıştı.
Rusya ve Ukrayna dünya buğday üretiminin toplam yüzde 14’üne sahipken dünya buğday ihracatında yüzde 29’luk bir paya sahiptir.
Rusya Devlet Başkanı Putin 24 Şubat tarihinde Rusya milli televizyonundan yaptığı bir konuşmada Donbas bölgesinde askeri operasyon gerçekleşeceğini belirterek Ukraynalı silahlı güçlerden silahlarını bırakıp evlerine dönmesini istedi.
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Tahran, İRNA- BM Genel Sekreteri Guterres Rusya-Ukrayna savaşının Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da gıda krizinin yaşanmasına yol açabileceği doğrultusunda uyarıda bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres BM Güvenlik Konseyi Kurulunda yaptığı konuşmada “Gıda, yakıt ve kimyasal gübrenin fiyatları giderek ciddi bir şekilde artıyor ve bunun sonucunda gıda temini düzeninde sorunlar baş gösterecek.” dedi.
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